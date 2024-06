Dva zásahy Ukrajinců na citlivém místě přímo v Rusku. Prokremelští blogeři zuří

Spojené státy minulý týden po zprvu odmítavém postoji Kyjevu dovolily, aby používal jejich zbraně k útokům na ruské území. A Ukrajinci neotáleli. Zbraněmi západních spojenců podle zahraničních médií už zasáhli Belgorodskou oblast. Ruští váleční blogeři mezitím kritizují velení armády za tvoření dlouhých konvojů, které jsou pro Ukrajince snazším cílem.

Server Defence-blog v pondělí uvedl, že Ukrajinci měli o víkendu americkými raketami zničit součást ruského protiletadlového systému S-300 či S-400 v Belgorodské oblasti u hranic s Ukrajinou. K útoku pravděpodobně použili rakety GMLRS odpálené z raketometu HIMARS.

Web upozornil, že zničení raketového systému země-vzduch snižuje schopnosti protivzdušné obrany nepřítele a signalizuje novou fázi ukrajinských obranných operací.

"Zasažení S-400 se může stát prvním potvrzeným případem úspěšného použití západních zbraní proti cílům na mezinárodně uznávaném území Ruska," dodal ruský nezávislý server Agenstvo. Kyjev ani Moskva dosud tento zásah nepotvrdily.

O útoku informovali také ruští váleční blogeři. Ti současně kritizovali kroky velitelů ruské armády, že nadále vytvářejí dlouhé konvoje armádních vozidel jako na vojenské přehlídce. A to i po opakovaných úderech Ukrajinců na tyto kolony.

Jejich drony v sobotu zaútočily na konvoj ruských vozidel v okrese Sudža v Kurské oblasti. Podle časopisu Newsweek jei tvořilo osmnáct nákladních aut a Ukrajinci jej měli zasáhnout vepředu, uprostřed a vzadu.

Moskevský bloger Roman Alechin na Telegramu napsal, že Rusové "musí hledat různé logistické cesty a rozdělovat skupiny, zvlášť existují-li i bezpečné cesty, aby byla vzdálenost větší".

"Minulý týden jsem psal o pohybu vojenských kolon jen osm kilometrů od hranic. Nic se od té doby nezměnilo - jen to, že začaly být ještě delší," dodal další bloger, který přispívá na Telegram pod přezdívkou Notes of Veteran.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v uplynulých týdnech kritizoval USA i další spojence Kyjeva za to, že nechtěli napadané zemi povolit použití západních raket k útokům na ruské území. V květnovém rozhovoru pro americký deník The New York Times uvedl, že tento zákaz dává Moskvě "velkou výhodu".

"Nemáme povolení zasáhnout území Ruské federace americkými zbraněmi, tedy jejich vojenské lokality, vojenská ústředí. Je to součást naší obrany. Jak se můžeme proti těmto útokům bránit? Tohle je jediná možnost," řekl.

Kyjev začal v této věci tlačit na USA poté, co Rusové v květnu zahájili ofenzivu na Charkov, druhé největší ukrajinské město. Minulý týden americký prezident Joe Biden zákaz částečně zrušil.

USA jsou zdaleka nejdůležitějším poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině. Biden podle zahraničních médií povolil nasazení amerických zbraní pro údery v regionu sousedícím s Charkovem. Na Kyjev ale apeloval, aby jeho armáda zbraně používala pouze proti vojenským cílům, nikoliv civilní infrastruktuře. Bílý dům také nezměnil nic na tom, že Ukrajina nesmí podnikat útoky hluboko uvnitř ruského území zbraněmi dodanými z USA.

V posledních dnech od zákazu ustoupily i další západní státy. Německá vláda uvedla, že Ukrajina může ke své obraně používat zbraně dodané Berlínem i proti cílům na ruském území, a to v souladu s mezinárodním právem. Také francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že Ukrajina by měla mít možnost dodanými zbraněmi napadat i cíle v zemi agresora.

Video: Schválený americký balíček pomoci už pomáhá Ukrajině (3. 6. 2024)