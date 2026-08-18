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Zahraničí

Kyjev mluví o zásadním posunu. Novou schopnost chce na Rusku otestovat ještě letos

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Ukrajina by mohla během tří až šesti měsíců získat novou schopnost – útočit na cíle v Rusku balistickými střelami domácí výroby. Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov v rozhovoru pro americkou televizi CBS News uvedl, že Kyjev chce novou raketu odpálit proti Rusku ještě před koncem letošního roku.

FILE PHOTO: Ukraine's Defence Minister Fedorov and Sweden's Defence Minister Jonson hold a press conference in Stockholm
Odvolaný ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.Foto: Reuters – Fredrik Sandberg/TT
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Pro Ukrajinu by šlo o významný posun v možnostech útoků hluboko v ruském týlu. Dosud se při nich spoléhala především na levné drony s dlouhým doletem a střely s plochou dráhou letu. Ty jsou však pomalejší a po odhalení je snazší je sestřelit.

Rusko naproti tomu balistické rakety proti Ukrajině využívá pravidelně. Kyjev má navíc s jejich zachycováním značné problémy, což vytváří další tlak na jeho protivzdušnou obranu.

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Ukrajinský program balistických střel se však podle Fedorova během jeho působení v čele ministerstva obrany výrazně posunul. V rozhovoru pro CBS News proto vyjádřil přesvědčení, že Ukrajina ještě do konce letošního roku odpálí balistickou raketu na ruské území.

Například v červnu společnost Fire Point, jeden z největších ukrajinských výrobců zbraní, provedla test balistické rakety. Právě rozvoj domácí výroby by podle bývalého ministra obrany mohl Ukrajině umožnit odpovídat na ruské útoky podobným typem zbraně.

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„Musíme Rusko porazit v každém technologickém cyklu a musíme se rozhodovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ řekl 35letý Mychajlo Fedorov. Zároveň však upozornil, že stejně rychle jako Ukrajina inovuje také Rusko.

Fedorov o svém odvolání mluvit nechce

Fedorovovi se připisuje významný podíl na obratu vývoje války ve prospěch Ukrajiny. Za jeho působení se až desetinásobně zvýšil počet ukrajinských útoků hluboko v ruském území a zároveň posílil domácí zbrojní průmysl.

V polovině července ho však prezident Volodymyr Zelenskyj z vedení resortu náhle odvolal. Jako důvod tehdy uvedl neřešitelný spor mezi Fedorovem a tehdejším vrchním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským.

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Fedorovovo odvolání vyvolalo po celé Ukrajině protesty, kterých se zúčastnily tisíce lidí. Nicméně zhruba o týden později Zelenskyj odvolal jeho i Syrského.

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V rozhovoru pro CBS News se však Fedorov k okolnostem svého nečekaného odchodu z vlády podrobněji vracet nechtěl: „Opravdu nechci americkému publiku vysvětlovat proč,“ řekl pouze. S tím, že „ať už je důvod jakýkoli, je důležité si uvědomit, že Ukrajina bude pokračovat v boji“.

Mychajlo Fedorov také uvedl, že protesty proti jeho odvolání podle něj jasně ukazují, že ukrajinská veřejnost podporuje demokratické hodnoty a že Ukrajina bojuje za svou svobodu. O tom, zda se v budoucnu do vlády vrátí, však odmítl spekulovat.

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