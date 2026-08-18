Kyjev mluví o zásadním posunu. Novou schopnost chce na Rusku otestovat ještě letos

Ukrajina by mohla během tří až šesti měsíců získat novou schopnost – útočit na cíle v Rusku balistickými střelami domácí výroby. Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov v rozhovoru pro americkou televizi CBS News uvedl, že Kyjev chce novou raketu odpálit proti Rusku ještě před koncem letošního roku.
Pro Ukrajinu by šlo o významný posun v možnostech útoků hluboko v ruském týlu. Dosud se při nich spoléhala především na levné drony s dlouhým doletem a střely s plochou dráhou letu. Ty jsou však pomalejší a po odhalení je snazší je sestřelit.
Rusko naproti tomu balistické rakety proti Ukrajině využívá pravidelně. Kyjev má navíc s jejich zachycováním značné problémy, což vytváří další tlak na jeho protivzdušnou obranu.
Ukrajinský program balistických střel se však podle Fedorova během jeho působení v čele ministerstva obrany výrazně posunul. V rozhovoru pro CBS News proto vyjádřil přesvědčení, že Ukrajina ještě do konce letošního roku odpálí balistickou raketu na ruské území.
Například v červnu společnost Fire Point, jeden z největších ukrajinských výrobců zbraní, provedla test balistické rakety. Právě rozvoj domácí výroby by podle bývalého ministra obrany mohl Ukrajině umožnit odpovídat na ruské útoky podobným typem zbraně.
„Musíme Rusko porazit v každém technologickém cyklu a musíme se rozhodovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ řekl 35letý Mychajlo Fedorov. Zároveň však upozornil, že stejně rychle jako Ukrajina inovuje také Rusko.
Fedorov o svém odvolání mluvit nechce
Fedorovovi se připisuje významný podíl na obratu vývoje války ve prospěch Ukrajiny. Za jeho působení se až desetinásobně zvýšil počet ukrajinských útoků hluboko v ruském území a zároveň posílil domácí zbrojní průmysl.
V polovině července ho však prezident Volodymyr Zelenskyj z vedení resortu náhle odvolal. Jako důvod tehdy uvedl neřešitelný spor mezi Fedorovem a tehdejším vrchním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským.
Fedorovovo odvolání vyvolalo po celé Ukrajině protesty, kterých se zúčastnily tisíce lidí. Nicméně zhruba o týden později Zelenskyj odvolal jeho i Syrského.
V rozhovoru pro CBS News se však Fedorov k okolnostem svého nečekaného odchodu z vlády podrobněji vracet nechtěl: „Opravdu nechci americkému publiku vysvětlovat proč,“ řekl pouze. S tím, že „ať už je důvod jakýkoli, je důležité si uvědomit, že Ukrajina bude pokračovat v boji“.
Mychajlo Fedorov také uvedl, že protesty proti jeho odvolání podle něj jasně ukazují, že ukrajinská veřejnost podporuje demokratické hodnoty a že Ukrajina bojuje za svou svobodu. O tom, zda se v budoucnu do vlády vrátí, však odmítl spekulovat.
Mohlo by vás zajímat: Větší riziko smrti než v zákopech. Muž popisuje nejnebezpečnější práci na frontě
V Chorvatsku zadrželi čtveřici podezřelou ze žhářství, je mezi nimi Polka i občan Srbska
Mezi čtyřmi osobami, které byly v sobotu zatčeny pro podezření z úmyslného zakládání lesních požárů v okolí Zadaru, je Polka a občan Srbska. Podle stanice HRT to v pondělí uvedla prokuratura. Ta rovněž nevylučuje teroristický motiv.
Lidé ve Spojených státech zuří, ničí síť kamer pro snímání poznávacích značek
Technologický start-up Flock, který se zabývá bezpečnostními systémy, ve Spojených státech za pouhých pár let nainstaloval více než 100 tisíc kamer pro snímání poznávacích značek. Proti tomu se však bouří hnutí rozzlobených občanů, kteří se obávají ztráty ochrany soukromí. Někteří zacházejí tak daleko, že kamery systematicky ničí. Píše o tom agentura AFP.
Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii z Jizerských hor
Jako Astronomický snímek dne v úterý 18. srpna americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii českého autora Jakuba Kuřáka Perseidy z Persea. Snímek vznikl časosběrně během necelého týdne a ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce v Jizerských horách. ČTK to sdělil Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
Neznámé střely zasáhly vojenské letiště v Sýrii, oběti nejsou hlášeny
Čtyři neznámé střely v úterý zasáhly opuštěné vojenské letiště Abú Zuhúr na severozápadě Sýrie v provincii Idlib, kde se nacházejí ozbrojené složky ministerstva obrany. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti a k útoku se žádná skupina nepřihlásila.
ŽIVĚ Parlamentní volby v září nebudou svobodné, Kreml si výsledek objedná, míní expert
Zářijové parlamentní volby v Rusku nebudou svobodné, soutěživé ani spravedlivé a jejich oficiální výsledek vznikne na objednávku Kremlu. Přesto mohou být důležité, protože data získaná z hlasování mohou ukázat, zda režim ruského prezidenta Vladimira Putina ve společnosti výrazněji ztrácí podporu. Politický geograf Michael Romancov z Univerzity Karlovy to řekl v rozhovoru s ČTK.