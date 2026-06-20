Kyjev by mohl získat desítku českých letounů L-39NG Skyfox, píše ukrajinský server

Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup deseti českých cvičných bojových letounů L-39NG Skyfox pro ukrajinské letectvo. V sobotu to uvedl ukrajinský specializovaný portál Defense Express.
Podle portálu by měl návrh směřovat k Norsku, Dánsku, Nizozemsku a Belgii, které Kyjevu dodávají letouny F-16. Deset strojů L-39NG Skyfox odpovídá zhruba jedné letce. Ukrajina by je mohla využívat nejen k výcviku pilotů, ale také k obraně proti dronům typu Šahíd, které si Rusové vyrábějí pod názvem Geraň-2.
Server odhaduje cenu zakázky na 250 až 300 milionů dolarů (5,3 až 6,3 miliardy korun), a to na základě dřívějších kontraktů na pořízení těchto letadel. Na základě zkušeností z českých a maďarských zakázek by nicméně první stroje mohly být Ukrajině předány nejdříve v letech 2028 až 2029, upozorňuje Defense Express.
Letoun L-39NG Skyfox vyrábí společnost Aero Vodochody. Model vznikl jako modernizovaná verze cvičného stroje L-39 Albatros. Podle Defense Express letoun získal v roce 2025 výzbroj zahrnující kulomety a řízené rakety ráže 70 milimetrů.
„Díky tomu se cvičný a bojový letoun L-39NG Skyfox proměnil v opravdového lovce dronů, což je pro Ukrajinu vynikající zpráva,“ píše server s tím, že ukrajinské letectvo zároveň hledá náhradu za dosluhující cvičné letouny L-39 Albatros ze sovětských časů.
Aero Vodochody v lednu předalo státnímu podniku LOM Praha pátý cvičný letoun L-39 Skyfox pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku s tím, že do konce letošního roku hodlá dodat další tři stroje.
Předloni dodalo Aero sériově vyrobené stroje L-39 Skyfox Vietnamu a loni pokračovalo v dodávkách pro maďarské letectvo. Do Maďarska už předalo osm letounů z 12 objednaných. Zbývající čtyři stroje budou předány v roce 2028.
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