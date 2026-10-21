Kyjev bojuje s korupcí. Detektivové rozjeli razii v centrální bance, vyšetřují guvernéra

Detektivové ukrajinského Národního protikorupčního úřadu (NABU) provádějí razii v sídle ukrajinské centrální banky. Vyšetřovatelé prohledávají také bydliště jednoho ze zaměstnanců instituce. Podle ukrajinských médií a opozičních poslanců se vyšetřovací úkony týkají rovněž kanceláře guvernéra banky Andrije Pyšného. Důvody zásahu zatím nebyly zveřejněny.
NABU razii potvrdil ve středu 21. října prostřednictvím svého telegramového kanálu. Vyšetřování probíhá pod dohledem Specializované protikorupční prokuratury (SAP). Úřad zdůraznil, že všechny prohlídky byly řádně povoleny a probíhají v souladu s ukrajinskými zákony. Současně uvedl, že nikdo nebyl zadržen ani oficiálně označen za podezřelého ze spáchání trestného činu.
Podle opozičního poslance Oleksije Hončarenka se detektivové zaměřili přímo na kancelář guvernéra Andrije Pyšného a další místa, která s ním mají být spojena. Informaci potvrdil také poslanec Jaroslav Železňak a zdroje investigativního projektu Schemy, který spadá pod Rádio Svobodná Evropa. Samotný NABU však zatím nepotvrdil, že by byl Pyšnyj osobně vyšetřován.
Podrobnosti případu zůstávají nejasné. Protikorupční úřad odmítl specifikovat, jaké podezření vyšetřuje, kterého zaměstnance se domovní prohlídka týká nebo zda detektivové zajistili nějaké dokumenty. Ukrajinská centrální banka mezitím potvrdila, že její běžný provoz pokračuje bez omezení.
Ukrajinské protikorupční orgány přitom v posledních měsících zasahovaly proti několika významným představitelům státní správy. Jeden z největších skandálů vypukl začátkem září, kdy detektivové NABU a SAP provedli razii v prostorách generální prokuratury. Vyšetřovatelé tehdy odhalili údajnou zločineckou organizaci, která měla za úplatu poskytovat ochranu podvodným telefonním centrům a legalizovat výnosy z trestné činnosti.
Mezi hlavní podezřelé patří Serhij Kropyva, tehdejší zástupce vedoucího odboru mezinárodní spolupráce generální prokuratury. Podle vyšetřovatelů měl organizovat činnost skupiny, jejíž členové přijímali úplatky výměnou za tolerování podvodných call center. Kropyvu následně poslal protikorupční soud do vazby s možností složení kauce ve výši 120 milionů hřiven, přibližně 57 milionů korun.
Skandál nakonec vedl také k pádu generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Ten 7. září oznámil rezignaci, kterou ukrajinský parlament schválil 15. září většinou 317 hlasů. Kravčenko jakékoliv zapojení do korupčního schématu odmítl a nebylo proti němu vzneseno oficiální obvinění. Rezignaci označil za politické rozhodnutí, jehož cílem bylo zabránit dalšímu vyostřování konfliktů uvnitř ukrajinských bezpečnostních a justičních institucí.
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