Hromady zkaženého jídla po kyberútoku na supermarkety. Stejný den vyhořela i slavná tržnice

V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval v pondělí francouzský deník Ouest-France. Ve stejný den požár zničil nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges.
Podle Dominiqua Schelchera, šéfa maloobchodního řetězce Coopérative U, šlo o kybernetický útok. Škody jsou podle francouzských médií velké. Incident se týká asi 150 prodejen řetězců U, Intermarché a E.Leclerc.
„Naše týmy jsou plně mobilizovány a ve spolupráci s odborníky na chladicí techniku se snaží situaci co nejrychleji napravit. Vyšetřování by mělo objasnit všechny okolnosti tohoto útoku,“ napsal šéf družstva Schelcher v příspěvku na síti X. Útok odsoudil a označil za „mimořádně závažný“ a „nepřijatelný“ čin.
Hackeři podle stanice BFMTV dokázali v noci na dnešek na dálku spustit nucené odmrazování chladicích zařízení v mnoha supermarketech, přičemž nastavené teploty dosahovaly až 50 stupňů. Postiženo bylo zhruba 150 prodejen ve zmíněných třech řetězcích. Brzy ráno, při otevření chladniček a mrazniček, „se uvolnila vlna horka“, uvedl zdroj z jednoho z řetězců.
V alsaském Haguenau zaznamenaly dva supermarkety ztrátu zboží v hodnotě 270 000 eur (přibližně 6,6 milionu Kč). V celostátním měřítku by škody mohly dosáhnout milionů eur, uvedla BFMTV.
„Stejně jako mnoho jiných obchodů jsme se bohužel stali obětí hackerského útoku na náš chladicí systém. Následky jsou vážné: s velkou lítostí musíme vyhodit veškeré mražené výrobky,“ uvedlo vedení supermarketu Intermarché v Haguenau v příspěvku na Facebooku.
Velká francouzská obchodní skupina Les Mousquetaires, která spravuje supermarkety Intermarché, podle Rádia France Info potvrdila, že společnost Danfoss, která má na starosti chladicí vitríny, se v noci stala obětí kyberútoku. Les Mousquetaires se domnívá, že ještě nikdy chladicí systémy nebyly vystaveny takovému útoku.
Požár slavné tržnice
Francie stejný den utrpěla i další ránu v prodeji potravin. Požár zachvátil nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges. Příčina zatím není jasná. Informovala o tom francouzská média. Podle agentury Reuters oheň zachvátil historickou památku v brzkých ranních hodinách.
Tržnice Marché Couvert des Enfants Rouges fungovala ve čtvrti Marais od roku 1615, přičemž svůj název získala podle červeného oděvu, který nosily děti z nedalekého sirotčince. V roce 1982 úřady místo prohlásily historickou památkou.
Tržnice, kde se nacházely malé restaurace nebo stánky s ovocem, zeleninou a květinami, byla populární mezi turisty a magazín Food & Wine ji letos podle AFP zařadil na páté místo na světě v kategorii pouličního občerstvení.
„Plameny zničily celou tržnici. Přilehlé budovy díky rychlému zásahu hasičů utrpěly mírné škody a podařilo se je zajistit,“ uvedl starosta Paříže Emmanuel Grégoire. Podle Pierra de Bouviera z hasičského sboru se v tržišti částečně zřítila jeho ocelová konstrukce.
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