Přeskočit na obsah
Benative
12. 10. Marcel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Hromady zkaženého jídla po kyberútoku na supermarkety. Stejný den vyhořela i slavná tržnice

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval v pondělí francouzský deník Ouest-France. Ve stejný den požár zničil nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges.

The Marche des Enfants-Rouges in Paris destroyed after a fire
Pohled na zničenou střechu tržnice Marche des Enfants Rouges v centru Paříže, kde francouzští hasiči provádějí bezpečnostní práce poté, co tržnici zdevastoval požár.Foto: REUTERS – Sarah Meyssonnier
Reklama

Podle Dominiqua Schelchera, šéfa maloobchodního řetězce Coopérative U, šlo o kybernetický útok. Škody jsou podle francouzských médií velké. Incident se týká asi 150 prodejen řetězců U, Intermarché a E.Leclerc.

„Naše týmy jsou plně mobilizovány a ve spolupráci s odborníky na chladicí techniku se snaží situaci co nejrychleji napravit. Vyšetřování by mělo objasnit všechny okolnosti tohoto útoku,“ napsal šéf družstva Schelcher v příspěvku na síti X. Útok odsoudil a označil za „mimořádně závažný“ a „nepřijatelný“ čin.

Související

Hackeři podle stanice BFMTV dokázali v noci na dnešek na dálku spustit nucené odmrazování chladicích zařízení v mnoha supermarketech, přičemž nastavené teploty dosahovaly až 50 stupňů. Postiženo bylo zhruba 150 prodejen ve zmíněných třech řetězcích. Brzy ráno, při otevření chladniček a mrazniček, „se uvolnila vlna horka“, uvedl zdroj z jednoho z řetězců.

V alsaském Haguenau zaznamenaly dva supermarkety ztrátu zboží v hodnotě 270 000 eur (přibližně 6,6 milionu Kč). V celostátním měřítku by škody mohly dosáhnout milionů eur, uvedla BFMTV.

Reklama
Reklama

„Stejně jako mnoho jiných obchodů jsme se bohužel stali obětí hackerského útoku na náš chladicí systém. Následky jsou vážné: s velkou lítostí musíme vyhodit veškeré mražené výrobky,“ uvedlo vedení supermarketu Intermarché v Haguenau v příspěvku na Facebooku.

Velká francouzská obchodní skupina Les Mousquetaires, která spravuje supermarkety Intermarché, podle Rádia France Info potvrdila, že společnost Danfoss, která má na starosti chladicí vitríny, se v noci stala obětí kyberútoku. Les Mousquetaires se domnívá, že ještě nikdy chladicí systémy nebyly vystaveny takovému útoku.

Související

Požár slavné tržnice

Francie stejný den utrpěla i další ránu v prodeji potravin. Požár zachvátil nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges. Příčina zatím není jasná. Informovala o tom francouzská média. Podle agentury Reuters oheň zachvátil historickou památku v brzkých ranních hodinách.

Tržnice Marché Couvert des Enfants Rouges fungovala ve čtvrti Marais od roku 1615, přičemž svůj název získala podle červeného oděvu, který nosily děti z nedalekého sirotčince. V roce 1982 úřady místo prohlásily historickou památkou.

Reklama
Reklama

Tržnice, kde se nacházely malé restaurace nebo stánky s ovocem, zeleninou a květinami, byla populární mezi turisty a magazín Food & Wine ji letos podle AFP zařadil na páté místo na světě v kategorii pouličního občerstvení.

„Plameny zničily celou tržnici. Přilehlé budovy díky rychlému zásahu hasičů utrpěly mírné škody a podařilo se je zajistit,“ uvedl starosta Paříže Emmanuel Grégoire. Podle Pierra de Bouviera z hasičského sboru se v tržišti částečně zřítila jeho ocelová konstrukce.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Francouzská policie. Ilustrační foto.
Francouzská policie. Ilustrační foto.
Francouzská policie. Ilustrační foto.

Vytáhl pušku z pouzdra na kytaru a začal střílet. Žák zranil ředitele školy i učitelku

Při střelbě ve střední škole ve francouzském městě Aubagne utrpěli zranění ředitel zařízení a učitelka, informovala v pondělí francouzská média. Policie podle nich zadržela podezřelého ze střelby, kterým je čtrnáctiletý žák. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nuňez a šéf resortu školství Edouard Geffray. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Motiv činu zatím není jasný.

Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Překvapivá nabídka Zelenského: uspořádáme volby. Má jednu podmínku

„Pokud prezident Trump opravdu chce změnu prostřednictvím voleb, ať řekne Putinovi, že chceme dva měsíce. Šedesát dní oddechu. Úplné příměří na 60 dní a my zorganizujeme volby. Samozřejmě budeme připraveni akceptovat jakoukoli volbu našeho lidu," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tím na Trumpova víkendová slova, že Ukrajina by si měla zvolit novou hlavu státu.

Russia's President Vladimir Putin meets with Vietnam's President To Lam in Moscow
Russia's President Vladimir Putin meets with Vietnam's President To Lam in Moscow
Russia's President Vladimir Putin meets with Vietnam's President To Lam in Moscow

ŽIVĚ Trump vyhlásil příměří, Rusko vzápětí udeřilo. Kyjev hlásí útoky na elektrárny

Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedl to v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Trump oznámil okamžité energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou s tím, že obě strany souhlasily. Zelenskyj však uvedl, že o dohodě nevěděl. Příměří je ochoten dodržovat, pokud tak učiní i Rusko.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama