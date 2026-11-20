Polská armáda na dvou místech v regionech u hranic s Ukrajinou prověřuje informace o možném zřícení neznámého objektu. Vyplývá to z vyjádření zástupce polských ozbrojených sil v médiích. Polský premiér Donald Tusk uvedl, že aktuálně nehrozí nebezpečí vzdušného útoku.
"Prověřujeme dva případy možného narušení našeho vzdušného prostoru" na jihovýchodě Polska, řekl mluvčí operačního velitelství polských ozbrojených sil Jacek Goryszewski.
Uvedl také, že při rozsáhlém ruském útoku proti Ukrajině v noci na pátek odstartovaly polské i spojenecké vojenské letouny a po celou noc byly v pohotovosti systémy protivzdušné obrany. Armáda prověřuje údaje z radarů.
Premiér Tusk na základě informací od ministrů vnitra a obrany týkajících se narušení vzdušného prostoru uvedl, že "aktuálně nehrozí nebezpečí vzdušného útoku". Na místě, kde se mohl zřítit vzdušný objekt, pracují bezpečnostní složky, dodal.
Rozhlasová stanice RMF FM informovala, že do okolí městečka Rudnik nad Sanem severně od Řešova vyjeli hasiči a zástupci dalších složek, protože tam údajně dopadl blíže neurčený objekt. Lidé slyšeli hluk také ve městě Bilgoraj ležícím asi 25 kilometrů severovýchodně od Rudniku.
Už v noci na pátek obyvatelé některých částí regionů na jihovýchodě Polska dostali na mobilní telefony varování před hrozbou vzdušného útoku a výzvu, aby si našli bezpečné místo a čekali na další informace. Polská armáda aktivovala prostředky protivzdušné obrany a letiště v Řešově (Rzeszowě) kvůli možným operacím letectva zastavilo provoz.
Ruská armáda v noci na pátek podnikla také další rozsáhlý útok na Kyjev, odkud úřady hlásí tři mrtvé. Zasaženy byly tři mosty přes Dněpr.
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