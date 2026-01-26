Kvůli raziím ICE v Minnesotě odstoupil republikán z primárek na guvernéra státu

Z republikánských primárek na příštího guvernéra Minnesoty v pondělí odstoupil dosavadní přední kandidát této strany Chris Madel. Za hlavní důvody svého rozhodnutí uvedl to, co označil za odvetnou kampaň federálních úřadů proti tomuto státu, a také praktickou nemožnost zvítězit ve volbách v barvách strany po zátazích republikánské administrativy v Minnesotě.
Ty podle něj dávno přesáhly protiimigrační rozměr. Podle agentury Reuters je jeho krok známkou rostoucího napětí v Republikánské straně prezidenta Donalda Trumpa před listopadovými volbami do Kongresu v souvislosti s tvrdými zátahy federálních agentů v Minnesotě.
Zásahy vedly k rozsáhlým protestům, opakovaným střetům federálních agentů s veřejností a také dvěma smrtícím střelbám, při nichž 7. ledna zahynula Renee Goodová a v sobotu Alex Pretti. Oběma americkým občanům bylo 37 let.
"Nemohu podporovat odvetná opatření republikánů proti občanům našeho státu, ani se nemohu považovat za člena strany, která toto činí," uvedl Madel ve videu zveřejněném na síti X. "Republikáni na národní úrovni prakticky znemožnili republikánovi vyhrát volby ve státě Minnesota," prohlásil.
Rozsah razie Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu podle něj už nelze ospravedlnit. Madel řekl, že jakkoli podporuje ICE v úsilí deportovat "z našeho státu ty nejhorší z nejhorších", operace "se rozšířila daleko za deklarovaný záměr zaměřit se na skutečné hrozby pro bezpečnost veřejnosti".
V republikánských primárkách, které proběhnou v srpnu, se o kandidáta strany na příštího guvernéra uchází přes deset jmen, píše Reuters. Odstoupivší Madel se podle místních médií v průzkumech pravidelně zařazoval mezi první tři kandidáty. Výsledný kandidát republikánů se pravděpodobně utká se senátorkou za Minnesotu Amy Klobucharovou, která se do volebního klání zapojila teprve minulý týden a mezi demokraty je považována za favoritku.
Současný demokratický guvernér Tim Walz tento měsíc upustil od kandidatury za znovuzvolení kvůli skandálu s podvody u sociálních dávek. Republikáni naposledy vyhráli guvernérské volby v Minnesotě v roce 2006.
Trump Walze, kandidáta demokratů na viceprezidenta ve volbách v roce 2024, dlouhodobě ostře kritizuje. Dnes však prohlásil, že s Walzem, který požaduje stažení agentů ICE z Minnesoty, telefonicky hovořil a je s ním "na podobné vlně". Podle tiskových agentur to značí ostrý obrat v postoji šéfa Bílého domu a možný signál uklidnění situace.
Švédská vláda chce snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let
Švédská vláda předloží návrh zákona o snížení věku trestní odpovědnosti u závažných trestných činů z 15 na 13 let, píše agentura AFP. V určitých případech by pak bylo možné ukládat i tresty odnětí svobody. Podle ministra spravedlnosti Gunnara Strömmera se návrh netýká všech trestných činů, ale pouze těch nejzávažnějších.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Anatomie Sněžného barona. Jak olympionik Wedding vybudoval miliardové kokainové impérium
V roce 2002 reprezentoval na zimních olympijských hrách v Salt Lake City. O více než dvacet let později ho FBI označuje za „moderního Pabla Escobara“ - muže, který vyměnil sportovní slávu za miliardové zisky z obchodu s kokainem. Jak se stalo, že se talentovaný sportovec Ryan Wedding proměnil v drogového bosse, před kterým se třásly Spojené státy i Kanada?
NATO chystá revoluční změny. Před ruskou agresí se chce bránit nevídanou cestou
Severoatlantická aliance se připravuje na obranu svého východního křídla, s čímž přichází i revoluční změny, které se dotknou jejích hranic od Finska po Rumunsko. Projekt s názvem Eastern Flank Deterrence Lince (EFDL) počítá s vytvořením automatizované zóny plné robotických systémů. V rozhovoru pro welt.de to popsal brigádní generál Bundeswehru Thomas Lowin působící v pozemním velitelství NATO.
Izraelská armáda ohlásila nález těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy
Podle armády tělo policisty Rana Gviliho bylo nalezeno při pátrání na hřbitově ve východní části města Gaza, napsal zpravodajský server The Times of Israel. Ozbrojené křídlo teroristické skupiny Hamás podle stanice Al-Džazíra uvedlo, že k nálezu přispělo tím, že zprostředkovatelům sdělilo podrobnosti ohledně toho, kde by pozůstatky mohly být.