Kvůli opilému pilotovi uvízlo na letišti v Německu přes sto cestujících

Letecká společnost TAP Air Portugal se musela omluvit více než stovce cestujících, kteří uvízli na letišti ve Stuttgartu poté, co byl jejich let na poslední chvíli zrušen kvůli opilému kopilotovi. Na pilota, který měl problémy s chůzí a byl z něj cítit alkohol, upozornil jeden ze zaměstnanců letiště, uvedla agentura AP. Letištní policie následně vyhodnotila, že čtyřicetiletý muž není ve stavu, kdy by mohl letět. Policie žádné další detaily nezveřejnila. Podle některých médií byl muž zadržen a kauce byla stanovena na 10 000 eur (přes 250 000 Kč). Všech 106 cestujících strávilo noc v hotelích. Aerolinky TAP uvedly, že se pasažéři budou moci dostat do Lisabonu až v pondělí.

autor: ČTK | před 30 minutami