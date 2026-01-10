Přeskočit na obsah
Zahraničí

Kvůli masivním útokům na Kyjev se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN

ČTK

Kvůli nejnovějším masivním ruským leteckým útokům na Kyjev, které město částečně připravily o vytápění, se v pondělí mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. Podle agentury AFP to vyplývá z upraveného programu Rady zveřejněném v pátek večer. Rada se sejde na žádost Ukrajiny čelící téměř čtyři roky ruské agresi.

Ruský útok na panelový dům v Kyjevě
Ruský útok na panelový dům v Kyjevě Ruský útok na panelový dům v KyjevěFoto: Aktuálně.cz
"Rusko dosáhlo svými útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu na Ukrajině nové a otřesné úrovně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti," napsal podle AFP v žádosti o svolání zasedání ukrajinský velvyslanec při OSN Andrij Melnyk. Jeho žádost podle zdrojů agentury podpořilo šest z 15 členů Rady bezpečnosti (Francie, Británie, Lotyšsko, Dánsko, Řecko a Libérie).

Po ruských náletech v noci ze čtvrtka na pátek zůstala polovina kyjevských obytných budov bez vytápění. Starosta ukrajinské metropole obyvatele vyzval, aby město dočasně opustili.

Během této poslední noci bombardování byla na západní Ukrajině již podruhé od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 použita ruská balistická raketa nejnovější generace Orešnik.

