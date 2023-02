Florida přitvrzuje. Nervózní učitelé schovávají před dětmi knížky, bojí se trestů

Když se děti na Floridě po vánočních svátcích vrátily do škol, čekalo je ve třídách překvapení. Police, dříve plné knih, byly prázdné nebo zakryté bílými papíry. V americkém státě platí už od loňska zákon omezující tituly, které si děti mohou půjčit. Od Nového roku ale školy dostaly jasněji vymezená pravidla. Učitelům hrozí pokuta a až pět let vězení.

Zákon č. 1467, který vstoupil v platnost loni v červenci, nařizuje, že učebnice ve školách musí být vhodné pro daný věk žáků a nesmí obsahovat pornografii. Knihy musí schválit kvalifikovaný školní specialista, který projde státním přeškolením.

Dlouhou dobu nebylo jasné, co v praxi zákon přesně vyžaduje a co si ještě učitelé mohou dovolit. Řada z nich posledního půl roku knihy dětem nepůjčovala, jiní byli mírnější. Floridské ministerstvo školství navíc zahájilo tato školení až letos, a tak knihovníci po celém státě nemohli více než rok objednávat nové knihy.

Ministerstvo také až nyní upřesnilo interpretaci zákona a to, že navazuje na starší legislativu, podle které učitelům hrozí přísné tresty, dodává list Washington Post.

"Děti začaly plakat a psaly dopisy řediteli, ve kterých stálo: 'Prosím, neberte nám knihy, nedělejte to'," popsala situaci na jedné ze škol knihovnice Marie Masferrerová. Ve Spojených státech není příliš rozšířená síť veřejných knihoven, a tak si žáci často půjčují knihy ve školách. Ať už v tamních knihovnách nebo přímo od učitelů, kteří si je kupují za vlastní peníze a dávají je do "třídních knihovniček".

"V učebně mám několik stovek knih. Bývalí žáci mi dodnes říkají, že do mé třídy rádi chodili, protože jsem měl mnoho poliček s klasickou literaturou, knihami o dějepisu, vládě - téměř se vším, co chtěli," uvedl pro server Business Insider Don Falls, učitel ze střední školy v Manatee County na západním pobřeží Floridy, který poličky nyní zakryl.

Pokud by se pokusil o schválení všech svých knih, trvalo by to včetně evidence několik týdnů. Na seznamu povolených publikací je zatím jen něco okolo 800 titulů a řada těch z Fallsových poliček chybí, včetně biografií amerických prezidentů nebo svazků od Voltaira. Postupně ale přibývají.

"Podle mě je to jako Velký bratr, který nám kouká přes rameno. Je to porušení našich práv podle prvního dodatku ústavy - práva nás i studentů na svobodu projevu," myslí si Falls. I proto se rozhodl zákon napadnout u soudu.

Falls se domnívá, že zákon ztěžuje práci učitelům, kteří si musí dávat pozor na to, co ve třídě dělají nebo jaké studijní materiály žákům nabízejí. "Smyslem vzdělání je osvojit si vědomosti. Přitáhnout děti k vědomostem, přimět je číst, přimět je přemýšlet. Proto je to velmi, velmi smutné," dodává.

Raději teď své knihy schoval, aby nemusel platit pokutu až pět tisíc dolarů (v přepočtu 109 tisíc korun) nebo nešel rovnou do vězení. Přesto se přiznává, že dětem neumí říct ne.

"Přišel za mnou kluk a řekl, že má zájem o nějaký prezidentský životopis. Požádal mě o doporučení a já ho zavedl do vedlejší učebny ke kolegovi, protože ten má lepší výběr. I když se to nesmí, dali jsme chlapci pár životopisů," připouští. "V podstatě jsme to celé ignorovali, protože to dítě chtělo číst."

Marxisti a intersekcionalita

Omezování literatury není jediným novým zásahem do vzdělávání na Floridě. V americkém státě letos dočasně zakázali i to, aby se předmět Afroamerická studia učil v podrobnější podobě, protože podle zákonodárců podporuje radikální myšlenky. Musí se upravit jeho obsah.

Kurz, který se měl učit na několika desítkách středních škol, se měl zabývat historií, literaturou, filozofií i geografií. Jeho cílem bylo poskytnout žákům kontext k ostatním předmětům. Státní ministerstvo školství ale mělo problém hlavně s modernějšími učebními materiály.

V odůvodnění zmínilo například dvě aktivistky: Angelu Davisovou, profesorku na Kalifornské univerzitě, protože je "zapřisáhlá komunistka a marxistka". A také Kimberlé Crenshawovou, profesorku práva na Kolumbijské univerzitě, která je podle úřadů "známá jako zakladatelka intersekcionality". Intersekcionalita se zabývá mnohonásobnou diskriminací ve společnosti.

Ve státě také loni začal platit zákon, který na školách zakazuje mluvit o odlišné sexuální orientaci nebo rozebírat gender. Vládnoucí politici chtějí, aby LGBTQ+ témata s dětmi probírali jejich rodiče, pokud to uznají za vhodné, a aby jim nebyla nijak vystavována ve školách.

"Nikdy se nevzdáme 'woke' davu," řekl republikánský guvernér Ron DeSantis během svého inauguračního projevu na začátku tohoto měsíce. "Florida je místem, kde 'woke' umírá," dodal s odkazem na progresivní proudy ve společnosti.

Jako fašismus

Někteří učitelé a členové školních rad ale podle svých slov nechápou, jak nové zákony studentům pomohou. Nejasná pravidla je samotné prý akorát nutí být obzvlášť opatrní a raději některá témata s žáky vůbec nerozebírat.

Starší učitelé zase namítají, že to mnoho mladších kolegů může odradit a odejdou učit do jiných amerických států. To je velký problém zvlášť v době, kdy se Florida potýká s nedostatkem vyučujících.

"Kromě eroze tradičního veřejného vzdělávání mám pocit, že dochází k erozi demokracie," řekla také Jessica Vaughnová, členka školní rady na střední škole v Tampě.

"Když rozhodnete, že učitelé nemohou učit dějepis nebo nemohou mít inkluzivní třídy, které podporují všechny studenty, anebo nechcete, aby se učilo o něčem, jako je socialismus - ačkoliv je to jedna z forem vládnutí a učit by se mělo o všech -, pak nechápu, čím se to liší od fašismu," dodala.