Kvůli hladomoru v Africe hrozí smrt až 1,4 milionu dětem, tvrdí UNICEF

Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) hrozí z Africe v důsledku hladomoru smrt až 1,4 milionu dětí. Situace je nejhorší v Jiřním Súdánu, Nigérii, Somálsku a Jemenu, kde je hladomor způsoben především válečnými konflikty. Humanitární pomoc se tak do těchto oblastí dostává se značnými potížemi a pomalu. Český UNICEF tak v pondělí vyhlásil sbírku na pomoc podvyživeným a hladovějícím dětem v Jižním Súdánu.

New York/Dakar - Hladomor v částech Jižního Súdánu, Nigérie, Somálska a Jemenu si může vyžádat životy až 1,4 milionů dětí. Uvedl to Dětský fond OSN (UNICEF). Extrémní podvýživa a hladomor je podle něj převážně výsledkem válečných konfliktů. Humanitární pomoc se do určitých oblastí kvůli příliš velkému nebezpečí dostává pomalu, podle výkonného ředitele UNICEF je ale nutné jednat okamžitě. V pondělí bylo oficiálně oznámeno, že v Jižním Súdánu trpí hladomorem na 100 000 lidí a hlad tam hrozí milionům dalších.

"Čas se více než milionu dětí pomalu krátí. Pořád můžeme zachránit mnoho životů. Extrémní podvýživa a hrozící hladomor je ze značné části výsledkem činnosti lidí. Ve jménu humanity musíme jednat rychleji," uvedl ve svém prohlášení výkonný ředitel UNICEF Anthony Lake.

Vláda Jižního Súdánu a OSN v pondělí oznámily, že části Jižního Súdánu, který se od roku 2013 potýká s občanskou válkou, sužuje hladomor. Vážnému nedostatku potravin a riziku smrti může v nadcházejících měsících čelit až polovina z celkového počtu zhruba 11 milionů obyvatel země. Více než 100 000 obyvatel dvou jihosúdánských okresů trpí hladomorem. Těžce podvyživených a v ohrožení života je i přes 250 000 dětí, uvedl šéf UNICEF v Jižním Súdánu Jeremy Hopkins.

Humanitární sbírku na pomoc hladovějícím dětem v Jižním Súdánu v pondělí vyhlásil český UNICEF.

Jihosúdánský prezident Salva Kiir ubezpečil humanitární organizace, že jim zajistí přístup do oblastí, kde byl vyhlášen hladomor. OSN a jiné organizace jihosúdánskou vládu vinily, že jim zabraňovala poskytovat humanitární pomoc lidem z oblastí nepokojů.

UNICEF také již několik měsíců upozorňuje na extrémní podvýživu, která trápí mnoho obyvatel severovýchodní Nigérie. K těmto lidem se těžko dostává humanitární pomoc, protože v částech oblasti nadále působí islamistická teroristická skupina Boko Haram. Letos může extrémní hlad ohrozit životy až 500 000 dětí ze států Borno, Yobi a Adamawa, uvedl UNICEF.

Nepokoje v Jemenu podle Dětského fondu mohou způsobit podvýživu až 500 000 dětí. Podobně je na tom Somálsko, které v současné chvíli trápí sucha. UNICEF odhaduje, že až 850 000 somálských dětí, kterým je méně než pět let, bude letos trpět podvýživou.

