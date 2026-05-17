Kvůli bombě z druhé světové války bylo v německém Pforzheimu evakuováno 30 000 lidí

Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Pforzheimu na jihozápadě Německa muselo v neděli ráno opustit své byty a domy až 30 tisíc lidí.
Hasiči poté začali kontrolovat, zda všichni místní obyvatelé v dané oblasti výzvy uposlechli, uvedl podle agentury DPA mluvčí policie. Evakuace by podle něj mohla trvat ještě několik hodin. Dosud není jasné, kdy během dne bude bomba vážící 1,8 tuny zneškodněna.
Evakuace jde podle plánu, řekl policejní mluvčí. Čistá hmotnost samotné výbušniny v bombě je 1,35 tuny. Ze sdělení města vyplývá, že na pumu typu HC-4000 narazili stavební dělníci v parku ve východní části města už ve středu. Evakuace tak byla dopředu plánována s tím, že lidé ve vzdálenosti do 1,5 kilometru měli své domovy opustit do nedělních 8:00.
Evakuační opatření ovlivnila i část centra města a železniční dopravu směrem na Karlsruhe a Stuttgart. Omezena je veřejná doprava. Netýká se to však nedaleké dálnice.
Starosta Pforzheimu Peter Boch uvedl, že město čelí mimořádné výzvě. „Je na ni dobře připraveno,“ dodal. Hasiči, policisté a jednotky pro zneškodňování bomb podle něj pracují na nejvyšší profesionální úrovni.
Likvidace leteckých pum je v německých městech i více než 80 let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Většinou se je podaří bez větších následků zneškodnit. Zásahy si ale téměř vždy vynutí evakuaci obyvatel.
