Kvůli bojkotu Izraele chybí speciálu irské vlády důležitý systém. V mlze hrozí potíže

Nový vládní letoun irského premiéra by mohl mít problémy s přistáváním v husté mlze. Dublin jej totiž pořídil bez izraelského systému, který pilotům usnadňuje přistávání za špatné viditelnosti. Technologie se vzdal kvůli své politice neuzavírat nové obranné kontrakty s izraelskými firmami.
Letoun Dassault Falcon 6X za 53 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun) bývá standardně vybaven systémem FalconEye izraelské společnosti Elbit Systems. Ten za pomoci infračervených kamer a dalších senzorů poskytuje pilotům lepší přehled při přistávání v mlze, za tmy nebo jinak zhoršené viditelnosti.
Podle irského serveru The Journal však vláda premiéra Micheála Martina rozhodla, že letoun bude dodán bez této technologie. Důvodem je rozhodnutí Dublinu z roku 2024 neuzavírat nové obranné kontrakty s izraelskými společnostmi v reakci na válku v Pásmu Gazy a poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora týkající se izraelských osad na Západním břehu Jordánu.
Aby mohl být systém FalconEye do letounu instalován, musela by irská vláda uzavřít samostatnou smlouvu se společností Elbit Systems. Podle The Journal však úředníci odpovědní za nákup vojenské techniky dospěli k závěru, že by to bylo za daných okolností nepřijatelné.
Zajímavostí je, že čtyři nové vrtulníky irského letectva byly přesto dodány s letovými systémy vyrobenými společností Elbit, protože by bez nich nebyly schopné provozu.
Piloti upozorňují na možné komplikace
Irské ministerstvo obrany nepotvrdilo ani nevyvrátilo, že letoun systém FalconEye postrádá. Zdůraznilo však, že „v současnosti neexistují žádná omezení operačních schopností letounu“. Podle pilotů oslovených serverem The Journal by ale případná absence systému mohla omezit možnosti přistávání za špatné viditelnosti.
„Systémy rozšířeného vidění využívají infračervené i další kamery, jejichž obraz se promítá na průhledový displej v kokpitu. Pilotům tak poskytují bezkonkurenční přehled o situaci a umožňují létat v noci i za velmi nepříznivého počasí,“ uvedl bývalý pilot irského vojenského letectva Kevin Phipps.
Dodal, že hlavní výhodou tohoto systému je možnost přistát v mlze i tehdy, kdy by jiná letadla musela přeletět na náhradní letiště.
Tvrdý postoj vůči Izraeli
Případ zapadá do dlouhodobě kritického postoje Irska vůči Izraeli. Minulý měsíc tamní parlament schválil zákaz dovozu zboží z izraelských osad na Západním břehu Jordánu. Dublin také prosazuje přezkum asociační dohody mezi EU a Izraelem a zakázal vstup do země některým členům izraelské vlády.
V roce 2024 Irsko uznalo Palestinu jako samostatný stát. Izrael následně uzavřel své velvyslanectví v Dublinu a ministr zahraničí Gideon Sa'ar obvinil irskou vládu z „extrémně protiizraelské politiky“.
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