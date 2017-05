Kvůli atentátu v Manchesteru je v Británii ve vazbě devět lidí. USA už zase dostávají informace

AKTUALIZOVÁNO před 48 minutami

Londýn - Kvůli pondělnímu teroristickému útoku v Manchesteru už britská policie zadržela 11 lidí, dva z nich mezitím ale bez obvinění propustila. Zatčení zatím posledního podezřelého policie oznámila v pátek večer.

Ačkoli ohrožení terorismem zůstává na nejvyšším stupni, nemá vláda informace, že by některé z akcí o nadcházejícím víkendu hrozil atentát. Británie mezitím obnovila výměnu informací s americkými tajnými službami, z nichž tento týden unikaly informace do médií. Ministr zahraničí USA Rex Tillerson se v Londýně za úniky omluvil.

Další dva podezřelé v souvislosti s atentátem v multifunkční hale v Manchesteru, který si vyžádal 22 obětí a 116 zraněných, zadržela policie během pátku právě v Manchesteru. Ve vazbě je tak nyní devět lidí ve věku od 18 do 44 let. Čtyřiatřicetiletou ženu a šestnáctiletého chlapce policie po zadržení propustila bez obvinění. V souvislosti s atentátem policie prohledala také další domy.

Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že předpokládaný atentátník Salman Abedi nenaplánoval útok sám, ale pomáhala mu síť teroristů. Šéf britského protiteroristického policejního útvaru Mark Rowley v pátek oznámil, že policie pozatýkala "velkou část sítě", která stojí za atentátem, ale je pravděpodobné, že zatýkání bude ještě pokračovat.

Podle náměstka ministryně vnitra Bena Wallace úřady nemají konkrétní informace o tom, že by o nadcházejícím prodlouženém víkendu hrozilo některé z konaných akcí nebezpečí atentátu. Na pondělí v Británii připadá takzvaný Jarní svátek, kdy se bude konat řada veřejných akcí včetně finále fotbalového Anglického poháru, v němž se v Londýně utkají kluby Arsenal a Chelsea.

Británie si v pátek po necelých 24 hodinách znovu začala vyměňovat informace s americkými tajnými službami. Data Britové do USA přestali posílat ve čtvrtek v reakci na úniky utajovaných informací do tisku. V amerických médiích se krátce po útoku objevila třeba totožnost atentátníka, kterou chtěli vyšetřovatelé utajit, či fotky z místa činu.

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson po setkání se svým protějškem Borisem Johnsonem v Londýně úniky odsoudil a uvedl, že za ně USA přebírají plnou zodpovědnost. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že "zvláštní vztah" mezi USA a Británii nijak nepoznamenají. Už ve čtvrtek odsoudil úniky také americký prezident Donald Trump. Přislíbil potrestání viníků.

Po třídenní pauze se opět rozběhla kampaň před předčasnými parlamentními volbami, které se uskuteční 8. června. Na první velké akci od pondělního útoku dal předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn zvýšenou hrozbu teroru do souvislosti s britskými vojenskými operacemi v zahraničí. Vláda, kterou by po předčasných volbách sestavovala jeho strana, by podle něj změnila zahraniční politiku tak, aby "spíše snižovala, než zvyšovala hrozbu". V případě vítězství Labouristické strany slíbil také ukončit šetření v oblasti bezpečnosti. Kritici jeho proslov označili za necitlivý. Corbyn podle nich manchesterský útok zneužil pro politické cíle.

Podle nového průzkumu, prvního od atentátu v Manchesteru, labouristé stáhli náskok konzervativců před volbami na pět procentních bodů.

Americká zpěvačka Ariana Grandeová, po jejímž koncertě se sebevražedný útok odehrál, v pátek slíbila, že se do Manchesteru vrátí a uspořádá tam benefiční koncert ve prospěch obětí a pozůstalých.