Kvíz: Slavíme Den Evropy. Znáte důležitá data a jména, která sblížila evropské státy?

Květen je „evropský měsíc“. 1. května oslavilo Česko 22 let v Evropské unii, 9. května se slaví Den Evropy. Máte přehled o klíčových událostech, číslech a osobnostech, které se nějakým způsobem pojí s Bruselem nebo s českou evropskou politikou? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.
Místo řešení problémů jen hádky, kdo kam pojede. Lidi už to nebaví, míní Netolický
Hejtman Pardubického kraje a bývalý sociální demokrat Martin Netolický popisuje, co mu vadí na současné politice a co ho vedlo k tomu, že uzavřel spojenectví s Martinem Kubou. „Úroveň debaty, závažnost témat, která jsou společensky podružná, často odrážejí jen egoistické postoje konkrétních osob,“ říká.
„Babiš se chová jako malé dítě.“ Opozice tepe premiéra po schůzce na Hradě
Zástupci ODS, Pirátů a TOP 09 uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vyplývá to z jejich vyjádření k dnešní ranní schůzce hlavy státu s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla, ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit.
Kdo to podcenil? Macinka v Německu diskutoval o sudetoněmeckém sjezdu v Brně
Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to v pátek v rozhovoru se spolupředsedou Česko-německého diskusního fóra Jörgem Nürnbergerem řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Vztahy s Německem ale česká debata kolem sjezdu podle Macinky neohrozí.
Napjatá schůzka k summitu NATO. Pavel vyčetl Babišovi pozdní příchod, pak řekl víc
Klíčová schůzka měla rozhodnout o cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO do Ankary i o dalším vývoji sporu mezi Hradem a vládou. Po pátečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) je ale jasné, že je vše při starém. Prezident dál trvá na cestě na summit, premiér nesouhlasí. A zatímco Pavel po jednání předstoupil před novináře, Babiš odešel zadním vchodem.
Prostě jsem upadl na stůl, hájí Valverde rvačku se spoluhráčem. Řeší i únik informací
Fotbalista Federico Valverde popřel informace médií, že se po čtvrtečním tréninku Realu Madrid popral v šatně se spoluhráčem Aurélienem Tchouaménim. Uruguayský záložník sice skončil po hádce v nemocnici s tržnou ranou na hlavě, na sociálních sítích ale popřel, že by mezi nimi došlo k fyzické konfrontaci. Zdůraznil, že ho Tchouaméni rozhodně neudeřil.