KVÍZ: Pravda, nebo mýtus? Zakázal Brusel „dvanáctku“ a musíme všichni platit eurem?

Evropská unie bývá častým terčem zavádějících tvrzení a virálních příspěvků na sociálních sítích. Musí všechny země EU přijmout euro? A opravdu se blíží konec označení české pivní „desítky“ a „dvanáctky“? Jaká pravidla schválil Evropský parlament pro cestování nebo čipování zvířat? Otestujte si v kvízu, jestli i vás zmátly dezinformace o rozhodnutích EU, která ovlivňují každodenní život.
„Začněte v autorizovaném servisu a budete žádaní,“ radí mladým vedoucí servisu Škoda
Ptáme se Davida Maršála ze servisu Škoda, Auto Štěpánek, co by doporučil absolventům.
Bilionový přesun majetku začal. Firmy spoléhají, že se rodina nějak domluví
Většina českých rodinných firem nemá nástupnický plán. Má jen naději, že se domluví.
AI mění české pojišťovnictví. Rozhodující už není technologie
AI už není experiment. O úspěchu rozhodnou data, procesy a schopnost změnit fungování pojišťovny.
Senzační zlato. Čech je světovým šampionem, navíc vylepšil evropský rekord
Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek.
Tři zranění po střelbě v Dánsku. Policie prověřuje vyřizování účtů mezi gangy
Tři zraněné si v neděli vyžádala střelba v dánském městě Holbaek na západě země. Žádný z mužů není v ohrožení života, píše agentura DPA. Policie vychází z toho, že případ může souviset s vyřizováním účtů mezi lidmi z kriminálního prostředí.