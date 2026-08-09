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KVÍZ: Pravda, nebo mýtus? Zakázal Brusel „dvanáctku“ a musíme všichni platit eurem?

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova

Evropská unie bývá častým terčem zavádějících tvrzení a virálních příspěvků na sociálních sítích. Musí všechny země EU přijmout euro? A opravdu se blíží konec označení české pivní „desítky“ a „dvanáctky“? Jaká pravidla schválil Evropský parlament pro cestování nebo čipování zvířat? Otestujte si v kvízu, jestli i vás zmátly dezinformace o rozhodnutích EU, která ovlivňují každodenní život.

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