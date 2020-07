Poznáte světová hlavní města podle jejich dominant? Vyzkoušejte si zeměpisný kvíz

Írán poslal do Francie černé skřínky sestřeleného ukrajinského dopravního letadla. Íránskému listu Etemád to sdělil náměstek ministra zahraničí. Při lednovém neštěstí zahynulo všech 176 osob, které byly na palubě boeingu. "Černé skříňky včera (v pátek) přepravili do Paříže lidé z úřadu pro civilní letectví a jeden soudce. Dešifrovací práce začnou v pondělí," uvedl náměstek.

Boeing 737-800 ukrajinských aerolinek byl sestřelen 8. ledna krátce po startu z teheránského letiště. Írán o tři dny později přiznal, že letadlo sestřelil omylem, protože jej považoval za nepřátelskou raketu. Většinu pasažérů tvořili Íránci a Kanaďané, mnozí z nich měli dvojí občanství.