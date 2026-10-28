Kvíz: Mýty o ekologii a pravidla EU. Víte, co skutečně platí?

Evropská unie chce zjednodušit některá pravidla na ochranu životního prostředí. Víte, jaká zelená pravidla v EU platí pro auta, emise nebo třídění odpadu? Otestujte si své znalosti v našem kvízu.
Na konci září se Rada EU dohodla na postoji k části balíčku Omnibus VIII, který má urychlit posuzování vlivů staveb a dalších projektů na životní prostředí.
Takzvané souhrnné balíčky omnibus, které Evropská komise postupně připravuje, mají za cíl snížit administrativní zátěž a zjednodušit unijní pravidla. Změny mají omezit náklady a povinnosti spojené s administrativou a posílit konkurenceschopnost evropského hospodářství.
Každý balíček se přitom zaměřuje na jinou oblast. První omnibus se týkal pravidel udržitelnosti, čtyřka pak podpory malých a středních podniků a digitalizace. Omnibus V obrany (Rada ho s konečnou platností schválila 9. října) a Omnibus VI pravidel pro chemické látky.
Následovaly balíčky zaměřené na digitální oblast a životní prostředí. Celkem už Evropská komise představila 12 balíčků omnibus.
Omnibus VIII se zaměřuje právě na životní prostředí. Evropská komise ho předložila v prosinci 2025. Šest návrhů má zjednodušit a zefektivnit stávající pravidla například pro posuzování vlivů projektů na životní prostředí, průmyslové emise, rozšířenou odpovědnost výrobců nebo přístup ke geoprostorovým datům.
O výsledné podobě pravidel bude Rada EU ještě jednat s Evropským parlamentem. V europarlamentu je za tento spis odpovědný Výbor pro životní prostředí, klima a bezpečnost potravin (ENVI), který by měl o balíčku hlasovat během října.
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