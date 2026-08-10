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Domácí

KVÍZ: Mluví za nás v Bruselu a berou 250 tisíc měsíčně. Znáte české europoslance?

Aneta Zachová, Update EU

Česko v Evropském parlamentu zastupuje 21 poslanců a poslankyň. Od voleb v červnu 2024 rozhodují o evropské legislativě, hlasují o miliardových rozpočtech a někteří se mezitím stihli dostat i do centra veřejných debat. Někteří patří ke známým tvářím české politiky, jiní zůstávají širší veřejnosti spíše neznámí. Znáte české europoslance, jejichž základní měsíční plat přesahuje 250 tisíc korun?

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