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KVÍZ: Jak dobře znáte Česko v EU? Otestujte si, co víte o euru, mzdách i pravomocích Bruselu

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova

Evropská unie ovlivňuje řadu oblastí každodenního života, od pracovních podmínek a nakupování přes fungování sociálních sítí až po migraci. Zároveň kolem jejích pravomocí i postavení Česka v EU koluje řada mýtů a nepřesností. Víte, jak si Česko vede ve srovnání s ostatními členskými státy a co skutečně může rozhodovat Brusel? Otestujte si své znalosti.

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Článek je součástí projektu Chytré Česko

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Americký prezident Donald Trump u tabule se cly.
Americký prezident Donald Trump u tabule se cly.
Americký prezident Donald Trump u tabule se cly.

Německé firmy snížily investice v USA o dvě třetiny. Mohou za to i Trumpova cla

Německé společnosti snížily v prvním pololetí přímé investice ve Spojených státech meziročně téměř o dvě třetiny na 4,3 miliardy eur (104,1 miliardy korun), což je tříleté minimum. S odkazem na výpočty Institutu německého hospodářství to v neděli uvedla agentura Reuters. Jedním z důvodů je politika – administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedla cla na řadu zemí, včetně evropských.

V minulosti se mluvilo o tom, že během cvičení v újezdu Doupov by mohly blízké karlovarské letiště k mezipřistáním a tankování využívat armádní podzvukové stroje L-159 Alca (na snímku).
V minulosti se mluvilo o tom, že během cvičení v újezdu Doupov by mohly blízké karlovarské letiště k mezipřistáním a tankování využívat armádní podzvukové stroje L-159 Alca (na snímku).
V minulosti se mluvilo o tom, že během cvičení v újezdu Doupov by mohly blízké karlovarské letiště k mezipřistáním a tankování využívat armádní podzvukové stroje L-159 Alca (na snímku).

Babišův podfuk na NATO. Vojáci letiště několikrát odmítli, vláda jim ho vnutila

Jedním z kroků, jak chce současná vláda Andreje Babiše posílit obranné výdaje, jsou investice do letišť. To karlovarské tak bude převedeno pod ministerstvo obrany, které ze svého rozpočtu zajistí jeho provoz i rozsáhlou modernizaci. Splní se tak dlouholeté přání regionálních politiků z Babišova hnutí. Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz z neveřejných dokumentů, sami vojáci letiště odmítají.

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S příchodem dešťů a bouřek se v Česku postupně ochladí. V pondělí už meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty jen mezi 23 až 28 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 19 až 23 stupni. Snímek je ilustrační.
S příchodem dešťů a bouřek se v Česku postupně ochladí. V pondělí už meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty jen mezi 23 až 28 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 19 až 23 stupni. Snímek je ilustrační.
S příchodem dešťů a bouřek se v Česku postupně ochladí. V pondělí už meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty jen mezi 23 až 28 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 19 až 23 stupni. Snímek je ilustrační.

Většinu Česka zasáhnou v pondělí silné bouřky, varují meteorologové. Hrozí i kroupy

V pondělí čekají většinu území republky silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Vyplývá to z výstrahy, kterou v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. V celém Česku ale podle ústavu dále platí zvýšené riziko vzniku požárů.

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