KVÍZ: Jak dobře znáte Česko v EU? Otestujte si, co víte o euru, mzdách i pravomocích Bruselu

Evropská unie ovlivňuje řadu oblastí každodenního života, od pracovních podmínek a nakupování přes fungování sociálních sítí až po migraci. Zároveň kolem jejích pravomocí i postavení Česka v EU koluje řada mýtů a nepřesností. Víte, jak si Česko vede ve srovnání s ostatními členskými státy a co skutečně může rozhodovat Brusel? Otestujte si své znalosti.
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V Belgii stále zuří jeden z nejhorších lesních požárů. Spálil už téměř 3000 hektarů půdy
Belgie třetím dnem bojuje s jedním z nejhorších lesních požárů ve své historii. Živel v těžko přístupné přírodní rezervaci na východě země již spálil téměř tři tisíce hektarů půdy. V neděli o tom informovaly tiskové agentury. Belgie spoléhá na letecké posily z několika zemí, včetně Česka, které v sobotu přislíbila Evropská unie.
ŽIVĚ Spojené arabské emiráty obvinily Írán z útoku na dva tankery státní ropné společnosti
Dva tankery emirátské státní ropné společnosti ADNOC se v pátek staly cílem útoku, když proplouvaly Hormuzským průlivem. Podle emirátské agentury WAM to firma uvedla s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn a situace je nyní pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí Spojených arabských emirátů v prohlášení zveřejněném na síti X z útoku obvinilo Írán.
Německé firmy snížily investice v USA o dvě třetiny. Mohou za to i Trumpova cla
Německé společnosti snížily v prvním pololetí přímé investice ve Spojených státech meziročně téměř o dvě třetiny na 4,3 miliardy eur (104,1 miliardy korun), což je tříleté minimum. S odkazem na výpočty Institutu německého hospodářství to v neděli uvedla agentura Reuters. Jedním z důvodů je politika – administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedla cla na řadu zemí, včetně evropských.
Babišův podfuk na NATO. Vojáci letiště několikrát odmítli, vláda jim ho vnutila
Jedním z kroků, jak chce současná vláda Andreje Babiše posílit obranné výdaje, jsou investice do letišť. To karlovarské tak bude převedeno pod ministerstvo obrany, které ze svého rozpočtu zajistí jeho provoz i rozsáhlou modernizaci. Splní se tak dlouholeté přání regionálních politiků z Babišova hnutí. Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz z neveřejných dokumentů, sami vojáci letiště odmítají.
Většinu Česka zasáhnou v pondělí silné bouřky, varují meteorologové. Hrozí i kroupy
V pondělí čekají většinu území republky silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Vyplývá to z výstrahy, kterou v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. V celém Česku ale podle ústavu dále platí zvýšené riziko vzniku požárů.