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Kvíz: Dublin v čele EU. Víte, co byla IRA, kdo je taoiseach a který irský herec má Oscara?

Ondřej Plevák, Update EU

Se začátkem července převzalo otěže Rady Evropské unie Irsko, příštího půl roku bude této instituci předsedat. Vyzkoušejte si náš kvíz, který otestuje vaše znalosti z irské politiky, historie, geografie nebo kultury.

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Spolufinancováno Evropskou uniíFoto: Aktuálně.cz – Štefan Novák
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Firmy dostanou bezplatné povolenky výměnou za investice do dekarbonizace

Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá to z revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1, kterou v pátek představila Evropská komise. Ta nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040.

FILE PHOTO: Ukraine's Defence Minister Fedorov and Sweden's Defence Minister Jonson hold a press conference in Stockholm
FILE PHOTO: Ukraine's Defence Minister Fedorov and Sweden's Defence Minister Jonson hold a press conference in Stockholm
FILE PHOTO: Ukraine's Defence Minister Fedorov and Sweden's Defence Minister Jonson hold a press conference in Stockholm

Válka generálů v Kyjevě: Kdo doopravdy stojí za pádem miláčka Ukrajinců?

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Vlajka EU před Evropskou komisí
Vlajka EU před Evropskou komisí
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