Kvíz: Dublin v čele EU. Víte, co byla IRA, kdo je taoiseach a který irský herec má Oscara?

Se začátkem července převzalo otěže Rady Evropské unie Irsko, příštího půl roku bude této instituci předsedat. Vyzkoušejte si náš kvíz, který otestuje vaše znalosti z irské politiky, historie, geografie nebo kultury.
Sparta zakončila přípravu debaklem. Dánové jí nastříleli pět gólů
Fotbalisté pražské Sparty v generálce před sezonou na závěr soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1:5 s Nordsjaellandem.
Firmy dostanou bezplatné povolenky výměnou za investice do dekarbonizace
Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá to z revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1, kterou v pátek představila Evropská komise. Ta nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040.
Válka generálů v Kyjevě: Kdo doopravdy stojí za pádem miláčka Ukrajinců?
Boj o budoucnost armády, styl vedení války, ale i o miliardové zakázky a důvěru prezidenta. To všechno mělo vliv na náhlý konec nejpopulárnějšího ukrajinského ministra, zázračného dítěte ukrajinské politiky Mychajla Fedorova. Technokratický mág skončil ve čtvrtek po střetu s velitelem armády Syrským. Jeho konec spustil nejen demonstrace v ulicích Kyjeva, ale i protesty některých vlivných generálů.
Žádný pokrok v pravidlech pro střet zájmů, kritizuje Česko EU. Strefila se i do veřejnoprávních poplatků
Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k dokončení revize pravidel o střetu zájmů. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. V části týkající se stavu médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy.
Andy Burnham nahradí Starmera v čele labouristů i britské vlády
Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to v pátek vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmera a v pondělí po něm bývalý starosta Manchesteru převezme i funkci premiéra.