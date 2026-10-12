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Kvíz: Děti na sítích. Vyznáte se v číslech, věkových limitech i pravidlech?

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
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Evropská komise v září navrhla nová pravidla, která mají omezit přístup nejmladších dětí k sociálním sítím. Důvodem jsou obavy o jejich bezpečnost a duševní zdraví. Víte, kolik času děti tráví online, jaká rizika jim hrozí a od kolika let si mohou založit účet? Projděte si náš kvíz.

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Spolufinancováno Evropskou unií
Spolufinancováno Evropskou uniíFoto: Aktuálně.cz – Štefan Novák
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