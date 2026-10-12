Kvíz: Děti na sítích. Vyznáte se v číslech, věkových limitech i pravidlech?

Evropská komise v září navrhla nová pravidla, která mají omezit přístup nejmladších dětí k sociálním sítím. Důvodem jsou obavy o jejich bezpečnost a duševní zdraví. Víte, kolik času děti tráví online, jaká rizika jim hrozí a od kolika let si mohou založit účet? Projděte si náš kvíz.
"Flagrantně porušuje ústavu", Fico kritizoval sňatek opoziční poslankyně s partnerkou
Slovenský premiér Robert Fico v pondělí označil za protiústavní provokaci sňatek, který poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) a šéfka parlamentního výboru pro lidská práva a národnostní menšiny Lucia Plaváková uzavřela se svou partnerkou.
Slovinci se zřejmě vyslovili proti zrušení poplatků za veřejnoprávní vysílání
Slovinci se podle skoro úplných výsledků nedělního poradního referenda vyslovili proti zrušení poplatků za veřejnoprávní vysílání. Uvádějí to agentury STA a AFP s odkazem na údaje zveřejněné v pondělí ráno volební komisí. Výsledek je ale těsný a čeká se stále na součet hlasů zaslaných poštou.
Fatální incident v Rusku: vrátí se černá smrt? Má na svědomí miliony životů
Mor. Jedna z nejničivějších nemocí lidských dějin. Podle některých odhadů připravila o život více než 200 milionů lidí. Tři velké pandemie pustošily města i celé říše, paralyzovaly obchod a zdevastovaly společnost. Teď hrozí, že se kvůli nehodě v irkutském protimorovém institutu opět rozšíří. Bakterie, která za morem stojí, ale lidstvo provází od pravěku.
Plán útoku na základnu využívanou USA téměř jistě řídil Írán, řekl britský premiér
Plánovaný zářijový útok na britskou leteckou základnu Fairford využívanou Spojenými státy téměř určitě řídily íránské revoluční gardy, prohlásil v pondělí podle agentur britský premiér Andy Burnham. Britská diplomacie si v pondělí kvůli tomu předvolala íránského velvyslance v zemi.
Týden slibuje slunečné podzimní počasí, víkend přinese ochlazení a na hory sníh
Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. Vyplývá to z pondělní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na tento týden.