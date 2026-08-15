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Zahraničí

KVÍZ: Cestovatelská sezóna vrcholí. Kam se v EU jezdí nejčastěji? A kde je nejvíc kapsářů?

Ondřej Plevák, Update EU

Na evropský kontinent každý rok míří stovky milionů turistů, a to hlavně teď v létě. Víte, které země jich přilákají nejvíce, kde se proti turistům protestuje nebo kam jezdí na dovolenou nejčastěji Češi? Otestujte si své znalosti v našem kvízu.

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