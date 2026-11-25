Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Jared Kushner se podle svých slov snažil přesvědčit svého tchána Donalda Trumpa, aby přestal vyvíjet tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Připustil však, že sám má vůči Kyjevu výhrady, a to zejména kvůli tomu, že Ukrajinci podle něj příliš veřejně komentují průběh mírových jednání, vyplývá ze série rozhovorů pro americký časopis.
Zeť amerického prezidenta Jared Kushner se společně se Stevem Witkoffem podílí na americkém úsilí o dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem. Na rozdíl od Witkoffa však nemá ve vládě žádnou oficiální funkci.
Podle časopisu New York Magazine Kushner tvrdí, že se snaží jednat v zájmu Ukrajinců a najít jakoukoli cestu k ukončení „této hrozné války“.
Součástí jeho úsilí je také snaha přimět Donalda Trumpa, aby přestal na Zelenského útočit, uvádí časopis. Kushner se však zároveň domnívá, že veřejné komentování vyjednávání ze strany ukrajinského vedení celý proces komplikuje a je kontraproduktivní.
Při vážných jednáních se podle něj nejprve předkládají i maximální požadavky a teprve postupně se hledá kompromis. Pozice, které uniknou do médií, proto nemusejí odpovídat skutečným vyjednávacím stanoviskům, připomíná Trumpův zeť.
Trump chtěl nového prezidenta
Jako příklad Kushner uvedl jednání s ukrajinskou delegací v Miami. Ukrajincům tehdy sdělil, že Trump hodlá přijmout nabídku ruského prezidenta Vladimira Putina na dodávky nafty do Spojených států výměnou za zmírnění sankcí proti Rusku.
Zelenskyj proti tomu hlasitě protestoval a Trump na začátku října reagoval slovy, že by si Ukrajina měla „zvolit nového prezidenta“, který by „dokázal uzavřít dohodu“.
Kushner se podle svých slov snažil ukrajinskému prezidentovi představit ekonomickou perspektivu poválečné obnovy. „Chtěl jsem Zelenskému ukázat, že pokud se mu podaří zastavit válku a získat silné bezpečnostní záruky, může se rovnou pustit do ekonomiky a stát se tím, kdo zemi obnoví,“ řekl.
Kritika Kushnerova přístupu i přesvědčení
Ne všichni však jeho přístup považují za realistický. Bývalá poradkyně Trumpovy administrativy pro Rusko Fiona Hillová upozornila, že Putin se snaží Kushnera a další lidi v Trumpově okolí získat na svou stranu prostřednictvím obchodních nabídek.
„Oni Ukrajincům vůbec nerozumějí,“ hodnotí Hillová. Pro Ukrajince je totiž válka s Ruskem především bojem o přežití vlastní země. „Pokud Rusko přestane bojovat, válka skončí. Pokud přestane bojovat Ukrajina, skončí Ukrajina,“ připomněla známé rčení.
„Kushner předpokládá, že všichni ostatní jsou jako on a že jim jde především o vydělávání peněz a život na jachtách,“ cituje časopis nejmenovaného Američana, který má zkušenosti s Kushnerem i saúdským vedením.
Kushner zároveň naznačil, že jeho představa o výsledku mírových jednání je širší než pouhé zastavení bojů. Za jejich „hlavní výhru“ označil obnovení vztahů mezi Ruskem a Evropou, v nichž nebude docházet k „neustálé agresi“. Doufá prý, že by obě strany mohly znovu najít cestu ke spolupráci a obchodním vztahům.
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