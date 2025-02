Operace ukrajinských sil v ruské Kurské oblasti se může stát důležitou součástí vyjednávacího procesu o ukončení ruské války proti Ukrajině, řekl prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s britským ministrem zahraničí Davidem Lammym v Kyjevě. Informovala o tom agentura Ukrinform. Zelenskyj také připouští, že by se mohl při debatách o podmínkách míru setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Zelenskyj již dříve uvedl, že by Kyjev mohl usilovat o ukončení války v letošním roce. Tentokrát však vyzval spojence, aby Ukrajině pomohli vyjednávat z pozice síly. "Uvidíte, jaké podmínky budou mít Rusové pro Ukrajinu s ohledem na Kurskou oblast, až dosáhneme diplomatického urovnání konce války. Tohle byl zásadní krok," cituje Zelenského server Kyiv Independent.

Operace v Kurské oblasti se stala od začátku terčem kritiky mnoha vojenských analytiků ze zemí Západu, kteří tvrdili, že armáda napadené země plýtvá své nejlepší síly mimo své území, zatímco ztrácí pozice především v Doněcké oblasti.

Ukrajinský prezident navíc nedávno překvapil, když připustil, že by mohl usednout k jednacímu stolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. "Nerad používám slova jako 'historický'. Celý život Ukrajiny, její boj, je pravděpodobně historickou cestou, a proto toto slovo v souvislosti s touto operací nepoužiji. Ale rozhodně byla velmi důležitá," uvedl.

Ukrajina zahájila vpád do Kurské oblasti na den přesně před půl rokem. Několik důležitých cílů se jí povedlo zasáhnout i střelami krátkého doletu ATACMS ze Spojených států, respektive podobných typů z Francie a Velké Británie. "Myslím si, že nás ruské síly nebudou schopny z tohoto území v brzké době vytlačit. Tato operace je pro ruskou armádu jako magnet, který drží 60 tisíc jejích vojáků," řekl Zelenskyj.

Diskuse o úplném ukončení ruské invaze zesílily po nástupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Během prezidentské kampaně Trump sliboval, že konflikt ukončí do jediného dne po návratu do úřadu. Později jeho zvláštní vyslanec pro mír na Ukrajině Keith Kellogg uvedl, že s pomocí USA by válka měla skončit do sta dnů od Trumpovy inaugurace.

Agentura Bloomberg uvádí, že by Trumpův tým mohl představit plán na ukončení ruské války na Ukrajině během Mnichovské bezpečnostní konference, která je naplánovaná na příští týden.

První, kdo to odskáče, bude Zelenskyj. Válka pro Ukrajinu skončí neslavně, tuší Dvořák (celý rozhovor zde)