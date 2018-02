Kurdové se dohodli na spolupráci s Asadovými vojáky, spojí se proti Turkům

před 1 hodinou

Na severu Sýrie budou spolupracovat Kurdové s vojáky syrské armády. Cílem je vyhnat turecká vojska z pohraničí, píše server BBC.

Damašek - Syrská kurdská milice YPG, která na severu Sýrie čelí turecké ofenzivě, se domluvila s armádou syrského prezidenta Bašára Asada na vojenské spolupráci. Cílem je vyhnat turecká vojska ze syrského pohraničí.

S odkazem na sdělení představitele syrských Kurdů o tom v pondělí informoval zpravodajský server BBC. Syrská státní televize následně oznámila, že do regionu brzy dorazí spojenci syrské armády.

Turecko zahájilo operaci v severosyrské oblasti Afrín 20. ledna. Cílem je vyhnat z tohoto regionu milici YPG, kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci napojenou na Stranu kurdských pracujících (PKK), jež od roku 1984 vede ozbrojený boj za autonomní Kurdistán v Turecku. Milice YPG tvrdí, že s PKK nespolupracuje. V současnosti v Afrínu syrská vládní vojska nepůsobí.

Vysoce postavený představitel kurdských bojovníků Badran Džia Kurd v rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že syrská armáda do Afrínu dorazí v nadcházejících dnech a bude mimo jiné chránit hraniční přechod s Tureckem. O spolupráci se syrskými vládními vojsky informoval také kurdský tisk.

Syrská státní televize Al-Ichbáríja v pondělí sdělila, že v nadcházejících hodinách do Afrínu dorazí síly spřízněné se syrskou armádou.

Syrská vládní vojska opustila kurdské oblasti na severu Sýrie v roce 2012, následně kontrolu nad regionem převzali Kurdové ze Strany demokratické unie (PYD) a jejich ozbrojené křídlo YPG.

Milice YPG a syrská armáda v průběhu syrské občanské války otevřený konflikt nevedly, měly mezi sebou však několik menších střetů.

"Ve světle těchto barbarských zločinů a mlčení mezinárodního společenství dokážeme spolupracovat s kýmkoliv, kdo je ochoten nám pomoci," prohlásil Džia Kurd s tím, že Kurdové se syrskou armádou neuzavřeli žádnou politickou dohodu a vojenská spolupráce není nutně dlouhodobá. "Nevíme, jak dlouho vzájemné pochopení vydrží, jsou zde strany, které chtějí, aby se spolupráce rozpadla," dodal.

Situace v severní a severozápadní Sýrii je velmi komplikovaná, jelikož v regionu působí různí regionální a mezinárodní hráči.

Agentura Reuters s odkazem na jiný kurdský zdroj napsala, že Rusko, které je spojencem syrské vlády, se postaví proti spolupráci syrských Kurdů se syrskou armádou, protože by to mohlo poškodit jeho diplomatické vztahy s Tureckem. Situaci rovněž komplikuje skutečnost, že YPG, která se v minulosti s podporou USA významně podílela na boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), nadále získává finanční podporu od Spojených států, píše BBC.

O víkendu milice YPG obvinila tureckou armádu, že v pátek v Afrínu použila chemické zbraně a zranila tak šest lidí. Ankara toto tvrzení odmítá.