Kurdové potvrdili dohodu s Damaškem, odcházejí ze dvou syrských oblastí

Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF) potvrdila sjednání dohody o příměří s vládou v Damašku. Uvedla to v noci na pondělí agentura AFP.
Velitel SDF Mazlúm Abdí oznámil, že prokurdské milice odchází ze dvou oblastí, aby konflikt nepřerostl do občanské války. Dohodu s Kurdy oznámil v neděli prezident Ahmad Šara.
Abdí uvedl, že SDF stahují své oddíly z oblastí Dajr az-Zaur a Rakka směrem k oblasti Hasaká. Uvedl, že tak činí, aby „se tato válka nestala občanskou válkou“. Vláda v Damašku mimo jiné převezme odpovědnost za tábory s vězni z teroristické organizace Islámský stát (IS) a jejich rodinami.
Dohodu o příměří s Kurdy podle agentury AFP oznámil v neděli Šara, který je v čele Sýrie po úspěšné ofenzivě povstalců, která v prosinci 2024 donutila tehdejšího prezidenta Bašára Asada uprchnout ze země. Text má 14 bodů a počítá mimo jiné se začleněním SDF do struktur syrských ministerstev obrany a vnitra. Podle agentury AFP je dohoda těžkou ranou pro kurdské ambice udržet samosprávu na severovýchodě země, která vznikla během občanské války.
Boje mezi syrskou armádou a SDF vypukly začátkem tohoto měsíce v oblasti města Aleppo, v něm SDF ovládaly dvě čtvrti. Ty vládní jednotky po několika dnech minulý týden dobyly. V pátek SDF souhlasily, že se po výzvách zprostředkovatelů a spřátelených zemí stáhnou na východ od řeky Eufrat. V sobotu pak armáda obsadila města Dajr Háfir a Maskana a také dvě ropná pole Súfján a Saurá.
Syrská armáda v ofenzivě proti Kurdům dobyla ropné pole Al-Umar, označované za největší v zemi. Oznámila také, že její jednotky převzaly kontrolu nad městem Tabka a blízkou přehradou, která je největší v Sýrii. Ztrátou ropných polí přijdou kurdské jednotky o významný zdroj příjmů, napsala agentura Reuters.
Počet obyvatel v Číně se v roce 2025 snížil o tři miliony, klesá čtvrtým rokem
Počet obyvatel v Číně vloni klesl o více než tři miliony lidí. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na oficiální statistické údaje. Údaj tak klesal čtvrtým rokem po sobě.
ŽIVĚLídři EU se mimořádně sejdou kvůli Grónsku, zvažují krajní nátlak na USA
Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Předseda Evropské rady António Costa svolává kvůli poslednímu dění kolem Grónska mimořádný summit EU.
Tragédie na Vltavě. Dvě dívky se topily, dvě policejní auta havarovala. Jedna z dívek zemřela
Jedna z dívek, které se v sobotu večer topily ve Vltavě u Litvínovic na Českobudějovicku, v noci na neděli zemřela v nemocnici. Lékařům se ji přes veškerou snahu nepodařilo zachránit. Druhá nezletilá dívka zůstává hospitalizovaná. Dvě policejní auta kvůli ledovce na břehu havarovala, jedno skončilo na střeše. Policie nyní vyšetřuje okolnosti celé události.
K členství v Trumpově Radě míru se přihlásily Vietnam a Maďarsko
K členství v Radě míru, kterou pod svým vedením chce zřídit americký prezident Donald Trump, se zatím přihlásily Vietnam a Maďarsko. Napsala to agentura AP.
Skvělý start Australian Open. Do druhého kole jde Muchová i Nosková
Linda Nosková a Karolína Muchová postoupily jako první české tenistky do 2. kola Australian Open. Turnajová třináctka Nosková porazila na tvrdých kurtech v Melbourne Lotyšku Darju Semenistou 6:3, 6:0. O šest míst níže nasazená Muchová zdolala Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3, 7:6.