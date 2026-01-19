Přeskočit na obsah
Benative
19. 1.
Zahraničí

Kurdové potvrdili dohodu s Damaškem, odcházejí ze dvou syrských oblastí

ČTK

Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF) potvrdila sjednání dohody o příměří s vládou v Damašku. Uvedla to v noci na pondělí agentura AFP.

Kurdové vyháněli radikály ze Sindžáru. Města na zásobovací trase Islámského státu
Ilustrační fotoFoto: Reuters
Velitel SDF Mazlúm Abdí oznámil, že prokurdské milice odchází ze dvou oblastí, aby konflikt nepřerostl do občanské války. Dohodu s Kurdy oznámil v neděli prezident Ahmad Šara.

Abdí uvedl, že SDF stahují své oddíly z oblastí Dajr az-Zaur a Rakka směrem k oblasti Hasaká. Uvedl, že tak činí, aby „se tato válka nestala občanskou válkou“. Vláda v Damašku mimo jiné převezme odpovědnost za tábory s vězni z teroristické organizace Islámský stát (IS) a jejich rodinami.

Dohodu o příměří s Kurdy podle agentury AFP oznámil v neděli Šara, který je v čele Sýrie po úspěšné ofenzivě povstalců, která v prosinci 2024 donutila tehdejšího prezidenta Bašára Asada uprchnout ze země. Text má 14 bodů a počítá mimo jiné se začleněním SDF do struktur syrských ministerstev obrany a vnitra. Podle agentury AFP je dohoda těžkou ranou pro kurdské ambice udržet samosprávu na severovýchodě země, která vznikla během občanské války.

Boje mezi syrskou armádou a SDF vypukly začátkem tohoto měsíce v oblasti města Aleppo, v něm SDF ovládaly dvě čtvrti. Ty vládní jednotky po několika dnech minulý týden dobyly. V pátek SDF souhlasily, že se po výzvách zprostředkovatelů a spřátelených zemí stáhnou na východ od řeky Eufrat. V sobotu pak armáda obsadila města Dajr Háfir a Maskana a také dvě ropná pole Súfján a Saurá.

Syrská armáda v ofenzivě proti Kurdům dobyla ropné pole Al-Umar, označované za největší v zemi. Oznámila také, že její jednotky převzaly kontrolu nad městem Tabka a blízkou přehradou, která je největší v Sýrii. Ztrátou ropných polí přijdou kurdské jednotky o významný zdroj příjmů, napsala agentura Reuters.

