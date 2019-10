Kurdové musí kvůli tureckým útokům evakuovat uprchlíky, i zajaté rodiny členů IS

Kurdské úřady na severu Sýrie kvůli tureckým útokům připravují evakuaci tábora se 7000 uprchlíky. Jednají také o evakuaci dalšího tábora, v němž je 13 000 lidí a mezi nimi rodiny členů teroristické organizace Islámský stát (IS), uvedla dnes agentura Reuters.

Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že se členům IS může podařit z táborů v Sýrii uprchnout.

Kurdové, kteří se na porážce IS podíleli, střeží 11 000 zajatých bojovníků IS a desítky tisíc jejich příbuzných. Kvůli útokům turecké armády ale mají problém ostrahu táborů a věznic zajistit. O osud vězněných členů IS se zajímá také NATO a mnoho politiků. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že ti zajatci, kteří mají být vězněni, v žaláři zůstanou.

Putin ale v pátek podle agentury Interfax vyjádřil pochybnost nad tím, zda Turecko dokáže situaci udržet pod kontrolou. Podle něj hrozí, že členové IS z věznic uprchnou.

Kurdské úřady, které spravují syrský sever, oznámily, že připravují evakuaci tábora ve městě Mabrúka. To leží v provincii Hasaká, asi 12 kilometrů od turecké hranice. Sedm tisíc lidí, kteří uprchli před minulými boji v Sýrii, bude převezeno do tábora ve městě Aríša, které leží jižněji. Důvodem je, že zařízení v Mabrúce zasáhly turecké střely.

V podobné situaci je i tábor se 13 000 dalšími lidmi ve městě Ajn Ísá. V zařízení je také 785 příbuzných bojovníků IS. "Vyjednává se s příslušnými organizacemi o náhradním umístění pro tento tábor," sdělily kurdské úřady.

Lékaři bez hranic zavírají nemocnici

Organizace Lékaři bez hranic (MSF) oznámila, že v Tall Abjadu musela být zavřena nemocnice, jejíž personál kvůli tureckému bombardování uprchl. MSF se podílela na správě nemocnice. Tall Abjad je od středy terčem tureckého bombardování stejně jako město Rás al-Ajn. Z obou měst a jejich okolí uprchlo podle OSN přes 70 000 lidí.

Turecko tvrdí, že útočí na kurdské oddíly YPG, které označuje za teroristy. Chce je vytlačit od hranice a zřídit podél ní zónu, do níž se budou moci bezpečně vrátit syrští uprchlíci z Turecka. Boje už mají ale i civilní oběti, podle agentury AP sedm na syrské a šest na turecké straně. Turecká armáda přišla o jednoho vojáka. Turecké ministerstvo obrany tvrdí, že od středy armáda zabila 277 protivníků, ale Syrské demokratické síly, k nimž patří YPG, dnes ohlásily ztrátu 22 svých lidí.