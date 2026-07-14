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Kupující neváhal. Za tyranosaura Guse vysázel téměř miliardu korun

Sotheby's vydražila kostru tyranosaura Guse

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Jeden z největších a nejlépe zachovaných tyranosaurů, jací kdy byli objeveni, změnil majitele. Kostra přezdívaná Gus se v úterní aukci Sotheby's prodala za 43 milionů dolarů, což z ní dělá jednu z nejdražších dinosauřích fosilií v historii. Dražba znovu rozvířila debatu, zda by podobné objevy měly končit v soukromých sbírkách, nebo v muzeích.

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Jeden z nejvýznamnějších objevených exemplářů druhu Tyrannosaurus rex našel nového majitele. Aukční síň Sotheby's prodala dnes kostru přezdívanou Gus za 43 milionů dolarů, čímž se kostra zařadila mezi nejdražší dinosaury, kteří kdy prošli aukcí.

Gus se v úterní aukci Sotheby's prodal za 43 milionů dolarů.
Gus se v úterní aukci Sotheby's prodal za 43 milionů dolarů.Foto: Sotheby's

Gus patří mezi největší a nejkompletnější kostry tyranosaura, jaké byly dosud nalezeny. Jeho předaukční odhad činil 30 milionů dolarů, konečná cena však ukázala, jak silný zájem dnes mezi sběrateli o mimořádné fosilie panuje.

Sotheby's vydražila kostru tyranosaura Guse | Video: Sotheby's

Práva na komerční využití kostry

Součástí prodeje nebyly jen samotné fosilie. Nový majitel získal také práva na komerční využití kostry, včetně možnosti licencovat její podobu pro výrobu replik, výstavy, dokumentární filmy, knihy nebo další merchandising. Právě tato autorská a licenční práva mohou v budoucnu přinést další milionové příjmy a výrazně zvýšit hodnotu celé investice.

Spor mezi vědci a obchodníky

Dražba zároveň znovu otevřela spor mezi vědci a obchodníky s fosiliemi. Zatímco jedni tvrdí, že soukromé peníze pomáhají financovat nákladné vykopávky a zachraňovat unikátní nálezy, paleontologové upozorňují, že významné exempláře by měly být dlouhodobě dostupné vědeckému výzkumu.

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Od nálezu k milionové dražbě

Kostra byla objevena v oblasti Badlands v americké Jižní Dakotě, ve slavné geologické formaci Hell Creek. Právě zde se přibližně před 67 miliony let pohybovali poslední tyranosauři.

Gus byl objeven v oblasti Badlands v Jižní Dakotě.
Gus byl objeven v oblasti Badlands v Jižní Dakotě. Foto: Sotheby's

Objev ale představoval teprve začátek. Tým paleontologů strávil tři roky samotnými vykopávkami a další tři roky pečlivou preparací, dokumentací a sestavením kostry. Pracovat bylo možné jen během několika měsíců v roce, kdy půda rozmrzla.

Jeden z nejzachovalejších T-rexů

Gus měří přibližně 11,6 metru a dosahuje výšky až 3,6 metru. Zachovalo se 183 kostí, tedy zhruba 61 procent celé kostry a 75 až 80 procent její původní kostní hmoty.

Na kostech jsou patrné stopy dramatického života.
Na kostech jsou patrné stopy dramatického života. Foto: Sotheby's / Matthew Sherman

Výjimečně zachovaná je lebka, z níž se dochovalo asi 82 procent kostí včetně všech hlavních částí chrupu. Kostra obsahuje také téměř kompletní pánev, velmi dobře zachovaná chodidla i vzácně dochovaná břišní žebra, která se u tyranosaurů objevují jen výjimečně.

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Výjimečně je zachovaná lebka, z níž se dochovalo asi 82 procent kostí včetně všech hlavních částí chrupu.
Výjimečně je zachovaná lebka, z níž se dochovalo asi 82 procent kostí včetně všech hlavních částí chrupu.Foto: Sotheby's

Na kostech jsou navíc patrné stopy dramatického života. Paleontologové identifikovali zahojené zlomeniny žeber i další poranění a také kousance, které zřejmě způsobil jiný tyranosaurus.

Muzea na rekordní ceny nestačí

Rostoucí ceny fosilií dělají z podobných aukcí stále větší problém pro přírodovědná muzea. Už vyvolávací cena Guse činila 19 milionů dolarů, což je pro většinu veřejných institucí nedosažitelná částka.

Trend je patrný už několik let. Rekord dosud držel stegosaurus Apex, kterého Sotheby's v roce 2024 prodala za 44,6 milionu dolarů. Mezi nejdražší fosilie patří také tyranosaurus Stan, vydražený v roce 2020 za 31,8 milionu dolarů.

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V posledních letech se hlavními kupci stávají především miliardáři a soukromí sběratelé. Někteří kostry následně zapůjčují muzeím, jiní je však ponechávají ve svých soukromých kolekcích.

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Vědci varují před ztrátou cenných objevů

Právě to je podle paleontologů největší problém. Pokud významná fosilie skončí v soukromé sbírce, mohou vědci přijít o přístup k ní. Přitom možnost opakovaného studia je pro výzkum dinosaurů zásadní.

Řada prestižních vědeckých časopisů proto odmítá publikovat studie založené na fosiliích, které nejsou uloženy ve veřejných sbírkách a nejsou dlouhodobě dostupné dalším badatelům.

Tým zdokumentoval nalezené fosilie, včetně jednoho z Gusových drápů
Tým zdokumentoval nalezené fosilie, včetně jednoho z Gusových drápů Foto: Sotheby's

Aukce Guse tak nebyla jen soubojem o rekordní částku. Znovu připomněla, že s rostoucí hodnotou dinosauřích fosilií roste i otázka, zda jsou především vědeckým dědictvím lidstva, nebo luxusním sběratelským artiklem.

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