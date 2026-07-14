Kupující neváhal. Za tyranosaura Guse vysázel téměř miliardu korun

Jeden z největších a nejlépe zachovaných tyranosaurů, jací kdy byli objeveni, změnil majitele. Kostra přezdívaná Gus se v úterní aukci Sotheby's prodala za 43 milionů dolarů, což z ní dělá jednu z nejdražších dinosauřích fosilií v historii. Dražba znovu rozvířila debatu, zda by podobné objevy měly končit v soukromých sbírkách, nebo v muzeích.
Jeden z nejvýznamnějších objevených exemplářů druhu Tyrannosaurus rex našel nového majitele. Aukční síň Sotheby's prodala dnes kostru přezdívanou Gus za 43 milionů dolarů, čímž se kostra zařadila mezi nejdražší dinosaury, kteří kdy prošli aukcí.
Gus patří mezi největší a nejkompletnější kostry tyranosaura, jaké byly dosud nalezeny. Jeho předaukční odhad činil 30 milionů dolarů, konečná cena však ukázala, jak silný zájem dnes mezi sběrateli o mimořádné fosilie panuje.
Práva na komerční využití kostry
Součástí prodeje nebyly jen samotné fosilie. Nový majitel získal také práva na komerční využití kostry, včetně možnosti licencovat její podobu pro výrobu replik, výstavy, dokumentární filmy, knihy nebo další merchandising. Právě tato autorská a licenční práva mohou v budoucnu přinést další milionové příjmy a výrazně zvýšit hodnotu celé investice.
Spor mezi vědci a obchodníky
Dražba zároveň znovu otevřela spor mezi vědci a obchodníky s fosiliemi. Zatímco jedni tvrdí, že soukromé peníze pomáhají financovat nákladné vykopávky a zachraňovat unikátní nálezy, paleontologové upozorňují, že významné exempláře by měly být dlouhodobě dostupné vědeckému výzkumu.
Od nálezu k milionové dražbě
Kostra byla objevena v oblasti Badlands v americké Jižní Dakotě, ve slavné geologické formaci Hell Creek. Právě zde se přibližně před 67 miliony let pohybovali poslední tyranosauři.
Objev ale představoval teprve začátek. Tým paleontologů strávil tři roky samotnými vykopávkami a další tři roky pečlivou preparací, dokumentací a sestavením kostry. Pracovat bylo možné jen během několika měsíců v roce, kdy půda rozmrzla.
Jeden z nejzachovalejších T-rexů
Gus měří přibližně 11,6 metru a dosahuje výšky až 3,6 metru. Zachovalo se 183 kostí, tedy zhruba 61 procent celé kostry a 75 až 80 procent její původní kostní hmoty.
Výjimečně zachovaná je lebka, z níž se dochovalo asi 82 procent kostí včetně všech hlavních částí chrupu. Kostra obsahuje také téměř kompletní pánev, velmi dobře zachovaná chodidla i vzácně dochovaná břišní žebra, která se u tyranosaurů objevují jen výjimečně.
Na kostech jsou navíc patrné stopy dramatického života. Paleontologové identifikovali zahojené zlomeniny žeber i další poranění a také kousance, které zřejmě způsobil jiný tyranosaurus.
Muzea na rekordní ceny nestačí
Rostoucí ceny fosilií dělají z podobných aukcí stále větší problém pro přírodovědná muzea. Už vyvolávací cena Guse činila 19 milionů dolarů, což je pro většinu veřejných institucí nedosažitelná částka.
Trend je patrný už několik let. Rekord dosud držel stegosaurus Apex, kterého Sotheby's v roce 2024 prodala za 44,6 milionu dolarů. Mezi nejdražší fosilie patří také tyranosaurus Stan, vydražený v roce 2020 za 31,8 milionu dolarů.
V posledních letech se hlavními kupci stávají především miliardáři a soukromí sběratelé. Někteří kostry následně zapůjčují muzeím, jiní je však ponechávají ve svých soukromých kolekcích.
Vědci varují před ztrátou cenných objevů
Právě to je podle paleontologů největší problém. Pokud významná fosilie skončí v soukromé sbírce, mohou vědci přijít o přístup k ní. Přitom možnost opakovaného studia je pro výzkum dinosaurů zásadní.
Řada prestižních vědeckých časopisů proto odmítá publikovat studie založené na fosiliích, které nejsou uloženy ve veřejných sbírkách a nejsou dlouhodobě dostupné dalším badatelům.
Aukce Guse tak nebyla jen soubojem o rekordní částku. Znovu připomněla, že s rostoucí hodnotou dinosauřích fosilií roste i otázka, zda jsou především vědeckým dědictvím lidstva, nebo luxusním sběratelským artiklem.