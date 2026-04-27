„Kupte si letenky hned, bude hůř.“ Španělský ministr varuje před zdražováním letů

Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu vyzval k tomu, aby si lidé co nejdříve kupovali letenky, protože hrozí, že budou čím dál dražší. Informoval o tom v pondělí deník El Mundo. Hereu varoval před růstem cen kvůli válce Spojených států a Izraele s Íránem, v níž nyní platí sice příměří, ale mírové rozhovory uvázly na mrtvém bodě.
„Doporučujeme, aby si lidé koupili letenky hned, protože aerolinky nyní používají palivo, které nakoupily před nějakou dobou,“ řekl Hereu. „Už teď je jasné, že ceny vzrostly, a to může ovlivnit poptávku,“ dodal.
Španělsko zažilo loni rekordní příliv turistů: do země přicestovalo téměř 97 milionů návštěvníků, což bylo o 3,2 procenta více než v roce 2024. Podle Hereua by tento trend mohly ohrozit rostoucí ceny letenek v důsledku vyšších nákladů aerolinek na letecké palivo.
Ministr také řekl, že Španělsko má větší zásoby a vyšší výrobní kapacitu leteckého paliva než ostatní země. „Ale pokud budou mít problémy země, odkud k nám turisté cestují, budeme je mít také,“ varoval. Španělsko v současné době vyrábí asi 80 procent kerosinu, který spotřebovává,
Náklady aerolinek se zvýšily během války na Blízkém východě rovněž kvůli uzavírkám vzdušného prostoru několika zemí v regionu, což letecké společnosti donutilo měnit trasy. Ty byly často delší, čímž se spotřebovalo více leteckého paliva, napsal minulý týden server stanice BBC.
Babiš: ČEZ v Ázerbájdžánu usiluje o dlouhodobé dodávky zemního plynu
Energetická skupina ČEZ usiluje o dohodu o dlouhodobých dodávkách zemního plynu z Ázerbájdžánu. Řekl to v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) v ázerbájdžánském městě Gabala po jednání s prezidentem této zakavkazské země Ilhamem Alijevem. Baku má zase zájem o prohloubení spolupráce obou zemí v obranném průmyslu.
Až osm tisíc pro polepšené hříšníky. Šéf VZP láká klienty na štědré dary
Choroba, která nevznikne, nestojí žádné peníze. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov proto přichází s odvážným návrhem: Lidem, kterým se ve spolupráci s lékaři podaří zhubnout a snížit hladinu cukru v krvi, by měla pojišťovna vyplatit až osm tisíc korun. Díky tomu, že se u nich nerozvine cukrovka či jiné chronické onemocnění, totiž pojišťovna uspoří miliony.
ŽIVĚ Rusko v noci útočilo na obytné čtvrti, zraněno bylo na Ukrajině jedenáct lidí
Jedenáct lidí utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na jihoukrajinskou Oděsu, oznámil ráno šéf městské vojenské správy Serhij Lysak na Telegramu. Mezi zraněnými jsou dvě děti. „Noc byla mimořádně těžká,“ napsal Lysak. Rusko podle něho útoky cílilo na obytné čtvrti a civilní infrastrukturu.
Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat, uvedla Schillerová
Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu, informovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na síti X. Vláda podle ní rozhodla o věci jednomyslně v pondělí. Podrobnosti neuvedla, očekávají se od tiskové konference.