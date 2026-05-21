Kufry plné dolarů a azyl před frontou. Ukrajinou hýbe aféra pornokanceláří

Zatčení policejní šéfové ve 3 oblastech, zadržené luxusní automobily a švýcarské hodinky a v přepočtu miliony korun v hotovosti. Ukrajinská tajná služba SBU udeřila na policisty, kteří kryli nelegální podvodná call centra a OnlyFans a sex chatovací studia (na Ukrajině nelegální). I proto dostala aféra jméno „Pornokancelář“. Figuruje v ní i řidič náměstka ministra vnitra a mobilizační komisaři.
Provozování podvodných call center (tzv. ofisů) je na Ukrajině obrovským černým trhem. Zahrnuje jak OnlyFans farmy a sex chaty, kde operátoři komunikují se západními klienty pod falešnou identitou, tak především propracované finanční podvody.
Stovky operátorů, často výborně jazykově vybavených studentů, denně obvolávají oběti v EU včetně Česka. Pomocí psychologického nátlaku a scénářů s falešným bankéřem, nabídkami na investice do kryptoměn či falešnou policií, údajně zachraňující jejich úspory, z nich tahají celoživotní úspory. Obraty skupiny jdou do stovek milionů dolarů.
A právě obrovské zisky umožňují „ofisům“ zajistit si klid od policie i mobilizačních komisařů. „V tomto prostředí od určité úrovně každý ví, jak to chodí. Tyhle kanceláře generují tak masivní cashflow, že uplatit lokální policejní šéfy je pro ně vlastně jen běžný provozní náklad,“ uvedl pro naši redakci zdroj z ukrajinské bezpečnostní komunity. „Funguje to jako dokonale promazaný stroj. Zaplatíš fixní taxu a máš klid před raziemi i před odvodovými komisaři, což je dneska pro ty mladé kluky, co tam pracují, ta největší deviza.“
Dlouho se přitom zdálo, že ukrajinský stát s tímto fenoménem úspěšně bojuje. Mezinárodní operace CONNECT a OCTOPUS, na kterých ukrajinská policie spolupracovala s českou Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK), vedly v roce 2023 k likvidaci čtyř velkých center v Kyjevě, Dnipru a Ivano-Frankivsku. Na Ukrajině tehdy bylo zadrženo patnáct občanů ČR, kteří v centrech působili jako manažeři, organizovali směny a školili lidi. Po jejich eliminaci tehdy kriminalita s modem operandi „falešný bankéř“ v České republice spadla ze dne na den prakticky na nulu.
Aktuální vlna zatýkání však ukazuje, že policie potírala jen ty sítě, které nepatřily pod ochranná křídla krajských policejních šéfů. Tam systém fungoval na bázi pravidelných měsíčních poplatků. V únoru si skupina zahrnující tři krajské policejní šéfy přišla na 45 tisíc dolarů, v dubnu na dalších 25 tisíc dolarů. Celá operace vyvrcholila na začátku tohoto týdne, kdy příslušníci tajné služby zadrželi hlavního policejního prostředníka přímo při činu – ve chvíli, kdy přebíral kufr s další zálohou ve výši 25 tisíc dolarů.
Za tyto peníze požívali podvodníci nejen záštity policie, ale i ochrany před mobilizací. Ukázalo se, že centra sloužila jako úkryt pro mladé muže před odvodem do armády. Majitelé center jim slibovali krytí a úplatky pro odvodové komisaře.
Absolutním šokem celého vyšetřování je zapojení osobního řidiče jednoho z náměstků ministra vnitra Ukrajiny. Právě on byl spojkou, která celý systém propojovala a garantovala podvodníkům nedotknutelnost na celostátní úrovni. Právě on byl zadržen, když přebíral úplatek ve výši 25 tisíc dolarů.
Vyšetřovatelé zdokumentovali, že pravidelně inkasoval desítky tisíc dolarů. Provozovatelům pornokanceláří a call center osobně sliboval, že díky svým kontaktům na ministerstvu zařídí, aby na ně centrální složky SBU nebo Národní policie nenasazovaly razie. Zároveň jim sliboval, že dokáže zařídit ochranu pro jejich zaměstnance před povolávacími rozkazy do armády.
Vyšetřovatelé z Kanceláře generálního prokurátora momentálně prověřují, zda samotný náměstek ministra vnitra o aktivitách svého řidiče věděl, nebo zda řidič pouze zneužíval své blízkosti k nejvyššímu vedení a kryl se jeho jménem. Na ministerstvu vnitra v Kyjevě kvůli tomu od včerejšího rána probíhají rozsáhlé výslechy a zajišťování dokumentace.
Do skandálu jsou zapojeny i desítky ukrajinských influencerů, kteří na svých sociálních sítích běžně inzerovali nabídky práce typu: „Hledáme mladé lidi se znalostí češtiny/polštiny, plat 2000–5000 USD, ubytování zajištěno.“ Oficiálně se to prezentovalo jako marketing nebo práce na kryptoměnové burze.
Mohlo by vás zajímat: Kaplan promluvil o temné stránce života na ukrajinské frontě. Popsal největší problém
Ať to tu žije! Piráti zahájili předvolební kampaň, zaměří se na bydlení a podporu rodin
Opoziční Piráti jdou do kampaně před říjnovými komunálními a senátními volbami pod heslem Ať to tu žije! Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci.
Kongo má další ohnisko nákazy ebolou stovky kilometrů od dosavadního epicentra
V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie.
Bývalý radní ČT žaluje Macinku kvůli výroku o méněcenných kriticích
Bývalý člen rady České televize a kandidát do Senátu za TOP 09 Zdeněk Šarapatka podal ve středu žalobu na ministra zahraničí Petra Macinku kvůli výroku, v kterém Macinka označil své kritiky za méněcenné.
Koubek si stojí za Chorým, útočník v nominaci nechybí. Stejně jako sparťanská kometa
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčka - útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve sedmnáctiletým Hugem Sochůrkem.
Farmářský trh v Hale 22 znovu otevírá a vrací tržnici její původní rytmus
Po několika měsících v provizorním režimu se legendární Hala 22 vrací zpět do centra Holešovické tržnice. Oblíbený farmářský trh prošel technickými úpravami a znovu láká na čerstvé potraviny přímo od farmářů, atmosféru staré tržnice i osobní kontakt, který v běžných supermarketech dávno zmizel.