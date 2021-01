Maria Louise Agbaegbuová, povoláním šéfkuchařka z anglického Sheffieldu, se rok zoufale snažila najít způsob, jakým má nosit roušku, aby se jí nemlžily brýle. Na sociální síti TikTok se pochlubila, že jeden takový návod našla na Facebooku.

Na videu dvaačtyřicetiletá matka tří dětí ukazuje, jak si nejprve přehnula roušku podélně na polovinu, potom stočila gumičky na každé straně do smyčky.

Roztáhla masku od sebe a upravila nosní proužek, nakonec otočila oba kraje dovnitř.



Provizorní řešení už viděly na sociální síti TikTok desítky tisíc lidí. "Rozlouskla jsem to, trvalo to rok, ale přišla jsem na to," radovala se do kamery Agbaegbuová.