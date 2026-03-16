Kuba se znovu ocitla bez dodávek elektřiny. Zkolabovala rozvodná síť

Celý ostrov Kuba se v pondělí podle agentur AFP a Reuters opět ponořil do tmy. Stalo se tak po kolapsu rozvodné elektrické sítě. Desetimilionová země se s takovými problémy potýká opakovaně, v neposlední řadě kvůli americké ropné blokádě.
Agentura AP píše o prohlubující se energetické a ekonomické krizi a odkazuje na prohlášení kubánského ministerstva energetiky, které na X informuje o „úplném odpojení“ elektrické sítě, které vyšetřuje.
Prezident Miguel Díaz-Canel v pátek uvedl, že ostrovní země, která před lednovou změnou režimu ve Venezuele do značné míry závisela na dodávkách ropy od této latinskoamerické země, už přes tři měsíce nedostala žádnou ropu a funguje především díky solární energii, zemnímu plynu a tepelným elektrárnám.
Americký prezident Donald Trump na začátku ledna nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Na konci ledna šéf Bílého domu podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala. To odradilo i dalšího důležitého dodavatele - Mexiko.
V pondělí Trump řekl, že si Kuba přeje uzavřít dohodu se Spojenými státy. Washington ji podle něj buď brzy uzavře, nebo udělá to, co považuje za nezbytné. Trump se v posledních týdnech o Kubě vyjadřuje opakovaně. Řekl například také, že kubánská vláda padne velmi brzy, a mluvil i o možném „mírovém převzetí Kuby“ ze strany Spojených států.
Ostrovní země čelí jedné z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Vedle toho se potýká s každodenním omezením dodávek elektrického proudu.
