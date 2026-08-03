Kuba se zahalila do tmy. Rozvodná síť opět zkolabovala

Kubánská energetická síť v neděli opět zkolabovala. V pondělí o tom informovala agentura AFP s tím, že obyvatelé ostrovní země včetně Havany se ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny.
Kuba, která čelí ropné blokádě od Spojených státu, což zemi odřízlo od dodávek paliva, se řadu týdnů potýká s výpadky elektřiny a kolapsem sítě. AFP uvedla, že jen 24 hodinami postihl výpadek celý západ země. Potíže souvisí nejen s embargem, ale také se zchátralou rozvodnou sítí.
Ostrovní země prožívá jednu z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby.
Americký prezident Donald Trump v lednu nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Šéf Bílého domu poté podepsal dekret, podle něhož hrozí cly každé zemi, jež by ropu na Kubu, kterou Washington označil za „mimořádnou hrozbu“, dodávala.
Mohlo by vás zajímat: „Proti Kubě není žádná ropná blokáda. Jsou jen nekompetentní,“ tvrdí americký ministr zahraničí Marco Rubio
ŽIVĚ Noční zásah ukrajinského dronu v ruském pohraničí nepřežilo dítě
Ukrajinský dron v neděli zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti, kde zabil jedno dítě a dvě další zranil. Oznámil to tamní úřadující gubernátor, napsala v noci agentura Reuters. Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání. Součástí sebeobrany jsou i vzdušné údery na Rusko. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené ruským válečným úsilím.
ŽIVĚ Začneme znovu jednat s Íránem, tvrdí Trump
Spojené státy a Írán v pondělí začnou znovu jednat. Podle agentury AFP to v noci oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderů žádaly Teherán a další země v regionu, íránská média s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež.
V Praze začíná LGBTQ+ festival Prague Pride, v sobotu vyvrcholí duhovým průvodem
V Praze v pondělí začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř dvě stovky akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBTQ+) bude pak sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm očekávají 50 tisíc lidí.
Co se to sakra děje? nechápou v Kanadě. Češi připravili velmoci nevídané ponížení
Doma v edmontonské hale Rogers Place, kde jindy nastupuje Connor McDavid, se Kanada chtěla naladit na nadcházející Hlinka Gretzky Cup. S Českem ale v noci na neděli prohrála poměrem, který bez nadsázky šokoval. 0:6. Vysvětlení se hledá těžko.
Za vším jsou „oni“. Nový thriller ukazuje toxický vliv konspirací na vztahy v rodině
Španělský film Falešné pravdy klame tělem. Zpočátku se tváří jako rodinné drama, které se záhy promění v komorní thriller o mladé ženě odhalující podivné okolnosti úmrtí své matky. Posléze však otevírá další a znepokojivější téma. Zaměřuje se na jeden z nejnebezpečnějších fenoménů současnosti – dezinformační weby, na nichž se lavinovitě šíří konspirační teorie.