před 52 minutami

V New Yorku stojí celkem 150 soch. Jen pět z nich vyobrazuje významné ženy z americké historie, zbytek jsou muži. Brzy se to ale změní. Minulý týden skončila kampaň, kterou založila manželka newyorského starosty Chirlane McCrayová. Občané města mohli nominovat významné ženy, které by měly dostat vlastní památník. Pravidla byla jednoduchá. Události, s nimiž jsou ženy spojené, se musely stát minimálně před 20 lety a musely mít souvislost s New Yorkem. Nominované už nesmí být naživu. Občané navrhli téměř 1900 žen, z nichž odborná porota vybere do konce roku jednu "vítězku". Podívejte se, které ženy Newyorčané navrhli.