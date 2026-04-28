Krysímu šampionu v hledání min postavili v Kambodži pomník

V Kambodži uctili krysího samce Magawu, který během šesti let odhalil více než stovku nášlapných min. Krysa se narodila v Tanzanii, ale většinu svého dospělého života prožila právě v Kambodži, kde ji místní považují za hrdinu. V dubnu ji dokonce poctili sochou v nadživotní velikosti.
V rozsáhlém starověkém chrámovém komplexu Angkor Wat byla na začátku dubna postavena dřevěná socha, která je vysoká přes dva metry a je prvním veřejným památníkem krysího hrdiny Magawa. V chrámu je přes tisíc dalších soch, většina z nich však zpodobňuje hinduistická božstva.
„Změnil půdu pod našima nohama,“ prohlásil Ly Thuch, ministr zodpovědný za odminování Kambodži, během slavnostního odhalení krysího pomníku, informoval zkraje dubna časopis The Economist.
Magawa v roce 2022 přestal pracovat jako hledač min kvůli stáří, následně ve stejném roce zemřel. Je doposud jedinou krysou, která získala zlatou medaili britské organizace na ochranu zvířat (PDSA), což je cena udělovaná za zvířecí statečnost.
Magawa byl vycvičen k detekování nevybuchlých min. Jeho čich mu umožnil nalézt miny ukryté desítky let. Krysy na hledání min cvičí nezisková mezinárodní organizace APOPO, která od roku 2015 pomocí jednotek zvaných HeroRATS vyčistila již 40 kilometrů čtverečních a odhalila přes 8000 min.
Kambodžská krajina je zahlcena minami z válek minulého století. Prohledávání zaminovaných oblastí detektory je však pro lidi extrémně nebezpečné a časově náročné. Odminování plochy o velikosti tenisového kurtu by jednomu člověku trvalo až čtyři dny, při čemž každý krok by pro něj mohl být smrtelný. Krysy ovšem váží zhruba jeden kilogram a mohou se proto bezpečně pohybovat po zaminované půdě, aniž by miny aktivovaly.
I přes veškeré úsilí, které Magawa za svoji kariéru vynaložil, se v Kambodži stále ukrývá čtyři až šest milionů min. V zaminovaných oblastech žije dosud více než milion lidí. Od roku 1979 jich tam nášlapné miny zabily nebo zranily na 65 tisíc, připomněl The Economist.
BBC citoval manažera kambodžského programu organizace APOPO, Michaela Rainea, který uvedl, že památník pro Magawu „je připomínkou mezinárodnímu společenství, že je zde stále co dělat“. Dodal, že Kambodža nyní plánuje zemi od min vyčistit do roku 2030.
APOPO vycvičil i další krysu jménem Ronin, která v roce 2025 stanovila nový rekord. Od roku 2021 Ronin odhalil celkem 109 nášlapných min a 15 kusů nevybuchlé munice, čímž překonal i slavného Magawu.
