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Zahraničí

Krym vyhlásil nouzový režim. Čelí palivové krizi, vypadává proud

ČTK

Moskvou dosazený šéf anektovaného poloostrova Krym Sergej Aksjonov oznámil vyhlášení nouzového režimu, který má podle něj pomoci řešit otázky ekonomického charakteru. Konkrétní důvody nesdělil.

FILE PHOTO: Cars queue for fuel at a gas station in Sevastopol
Fronty motoristů před čerpacími stanicemi. Běžený obrázek anektovaného poloostrovaFoto: REUTERS – Stringer
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Stanice BBC nicméně na svém ruskojazyčném webu připomněla, že Krym po útocích ukrajinských dronů zažívá palivovou krizi, kterou v posledních dnech prohloubily výpadky v dodávkách proudu.

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské invazi, v poslední době zintenzivnila své vzdušné útoky na ruské cíle.

Připravujeme podrobnosti…

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