Zákaz prodeje pohonných hmot civilistům, omezení dodávek elektřiny, vypnuté veřejné osvětlení, kratší prodejní doba – na okupovaném Krymu naplno pocítili ukrajinské údery na ruskou logistiku. Ukrajinské drony a rakety provedly masivní koordinovaný úder na obě strany Kerčského průlivu. Připsaly si zásah klíčových rafinérií, plynových stanic a radarů protivzdušné obrany.
Úplně byl zničen terminál v Kerči, naftová logistika v přístavu Kavkaz na ruské straně průlivu a tři klíčové plynové kompresorové stanice. Podle satelitních snímků hoří v přístavu Kerč ropný terminál, přičemž obří sloup černého dýmu se táhne desítky kilometrů a doslova pohltil i Krymský most, na kterém úřady zastavily provoz.
Ukrajinské drony navíc vymazaly z mapy moderní ruské radiolokační stanice Kasta a Nebo-U, tedy „oči“ ruské protivzdušné obrany. Tyto vysoce sofistikované a drahé radarové systémy mají za úkol včas odhalit cokoli, co na Krym přilétá. Drony také těžce poškodily seřadiště desítek kamionů se zásobami, které čekaly na trajektovou přepravu. Ruské úřady musely trajekty zcela zastavit a řidiči nákladních aut jedoucích na Krym byli odkloněni na nebezpečný suchozemský koridor přes okupovanou jižní Ukrajinu.
Gubernátor Krymu Sergej Aksjonov musel pod tlakem situace vyhlásit drastické opatření a s okamžitou platností kompletně zakázal prodej paliva civilnímu obyvatelstvu. Benzín a nafta se na čerpacích stanicích vydávají výhradně státním službám a armádě. V Sevastopolu gubernátor (či spíše starosta) Michail Razvožajev stopnul i dříve vydané poukázky na benzín, zakázal veškeré veřejné akce, zkrátil otevírací dobu obchodů a zrušil trajektovou dopravu. Ve městě navíc kvůli přetížení sítě po zásazích kritické infrastruktury úplně zhaslo pouliční osvětlení a došlo k omezení dodávek proudu.
Masivní nálet je součástí širší ukrajinské kampaně středního dosahu, jejímž primárním úkolem je totální izolace Krymu od pevninského Ruska. Ukrajinci systematicky likvidují logistické uzly, jako jsou silniční mosty spojující Krym s Chersonskou oblastí, seřazovací nádraží a především námořní kapacity. Cíleným ničením ruských plavidel a přístavních terminálů Kyjev efektivně škrtí vojenské zásobování dřív, než munice a palivo vůbec dorazí k frontovým liniím.
Odpovědnost za tuto masivní operaci oficiálně převzaly nově zformované Síly bezpilotních systémů. Šéf této složky Robert „Maďar“ Brovdi zveřejnil videa přímých zásahů a na sociálních sítích vyslal jasný vzkaz ukrajinským občanům na okupovaných územích, ve kterém se omluvil za neustálé poplachy, temnotu a stres a vyzval je, aby se drželi dál od vojenských objektů. Zároveň Krymu slíbil totální zničení ruské protivzdušné obrany, likvidaci zbytku černomořské flotily, dopravní lockdown a turistický bankrot.
Podle „Maďara“ je Krym klíčem k vítězství ve válce. „Krym položí Moskvu na kolena. Je to psychologický bod zlomu… Každá diktatura se hroutí z ničeho nic,“ dodal ukrajinský velitel narozený v Užhorodu.
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