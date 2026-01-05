Přeskočit na obsah
5. 1.
Zahraničí

"Krvavě močíte na suverenitu Karibiku." Kolumbijský prezident popírá obchod s drogami

ČTK

Levicový kolumbijský prezident Gustavo Petro odmítl výhrůžky a obvinění od amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyrábí kokain a posílá ho do Spojených států. Informovala dnes agentura AFP.

Military ceremony for promotions and presentation of the new military leadership in Bogota
Nejsem dealer, brání se kolumbijský prezident Gustavo Petro nařčení Donalda Trumpa, že do USA vozí kokain.Foto: REUTERS
Petro také kritizoval Trumpa za porušování suverenity Venezuely, z níž se podle něj americká vláda snaží udělat svou kolonii. Kvůli obvinění z podílu na pašování drog do USA americké jednotky v sobotu unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, který má dnes v New Yorku stanout před soudem.

"Nejsem nelegitimní (prezident) ani drogový dealer," napsal Petro na síti X. "Mé jméno ...se neobjevuje v žádných soudních případech obchodování s drogami. Přestaňte mě pomlouvat, pane Trumpe," dodal kolumbijský prezident.

Trump v neděli na palubě Air Force One znovu obvinil prezidenta Petra z podílu na pašování drog do Spojených států a prohlásil, že Operace Kolumbie mu zní dobře. "Kolumbie je také velmi nemocná, vedená nemocným mužem, který rád vyrábí kokain a prodává ho do Spojených států, a to nebude dělat moc dlouho," řekl Trump podle AFP.

Už v sobotu Trump obvinil Petra, že má továrny na kokain, který posílá do USA, a vzkázal mu, aby si hlídal záda. Kolumbijské ministerstvo zahraničí Trumpovy výroky odmítlo jako nepřijatelné vměšování.

Petro označil Madurovo zajetí americkými jednotkami a jeho transport do Spojených států za únos a porušení suverenity. Na síti X v noci na dnešek napsal, že poslední Madurovu vládu neuznal, protože předloňské prezidentské volby nebyly svobodné. "Ale to, co udělal Donald Trump, je ohavné. Zničili právní stát po celém světě. Krvavě močili na posvátnou suverenitu celé Latinské Ameriky a Karibiku," dodal kolumbijský prezident s tím, že hluboce odmítá imperialistický postoj Washingtonu, který se snaží z Venezuely udělat svou kolonii.

Trump v sobotu na tiskové konferenci po zajetí Madura prohlásil, že Spojené státy budou řídit Venezuelu, dokud tam nebude možné bezpečně předat moc jiné vládě. Americký prezident se přitom netají tím, že v krocích vůči Venezuele hraje velkou roli jeho zájem o ropu. V sobotu mimo jiné řekl, že velké americké ropné společnosti ve Venezuele opraví špatně fungující ropnou infrastrukturu a začnou tam těžit a vydělávat. Venezuela má největší zásoby ropy na světě.

Americký prezident už před měsícem prohlásil, že americké pozemní operace proti drogovým kartelům v Latinské Americe začnou brzy, a to nejen ve Venezuele; a konkrétně zmínil Kolumbii. Spojené státy mají nyní v karibské oblasti největší nasazení vojenských lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Při více než dvou desítkách takových útoků američtí vojáci zabili přes sto lidí, které Pentagon označil za narkoteroristy, aniž by ale pro to předložil důkazy.

Venezuela's captured President Nicolas Maduro poses next to DEA administrator Terry Cole in Newburgh

Z luxusního paláce do vězení. Madura vozili New Yorkem v obrněné dodávce

Z luxusního paláce v Caracasu do detenčního zařízení v newyorském Brooklynu za necelý den. Převoz venezuelského autoritáře Nicoláse Madura zabral americkým elitním jednotkám asi půl dne. Po přistání v New Yorku pak Madura čekala „projížďka“ po ulicích Manhattanu v obrněné dodávce do detenčního centra v Brooklynu.

Brigitte Macronová, France Obit Jane Birkin

Školení o kyberšikaně a další. Soud rozdal tresty za tvrzení, že Macronová byla mužem

Soud v Paříži dnes potrestal povinným školením o kybernetické šikaně a podmínečnými tresty všech deset lidí, kteří se zodpovídali z šíření spekulací, že první dáma Francie Brigitte Macronová se nenarodila jako žena. Informovala o tom agentura AP s tím, že nejvyšší podmíněný trest vězení činí osm měsíců. Prokuratura žádala až roční podmínky.

Benedict Cumberbatch jako muž a otec, kterému zemře jeho milovaná žena, v britském filmu Křídla smutku natočeném podle knižní předlohy Maxe Portera.

Cumberbatch jako zoufalý muž, který truchlí. Do kin jde emotivní drama Křídla smutku

Po tragické ztrátě manželky a matky se otec (Benedict Cumberbatch) se dvěma syny snaží znovu najít pevnou půdu pod nohama. Tíživý zármutek dostává podobu obrovské vrány, která se usídlí v jejich domově i myslích. Působivě stylizovaný thriller o smutku, rodinném poutu a naději, která i přes svou křehkost přetrvává, vstoupí do českých kin 29. ledna 2026.

Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem

ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.

