"Krvavě močíte na suverenitu Karibiku." Kolumbijský prezident popírá obchod s drogami

Levicový kolumbijský prezident Gustavo Petro odmítl výhrůžky a obvinění od amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyrábí kokain a posílá ho do Spojených států. Informovala dnes agentura AFP.
Petro také kritizoval Trumpa za porušování suverenity Venezuely, z níž se podle něj americká vláda snaží udělat svou kolonii. Kvůli obvinění z podílu na pašování drog do USA americké jednotky v sobotu unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, který má dnes v New Yorku stanout před soudem.
"Nejsem nelegitimní (prezident) ani drogový dealer," napsal Petro na síti X. "Mé jméno ...se neobjevuje v žádných soudních případech obchodování s drogami. Přestaňte mě pomlouvat, pane Trumpe," dodal kolumbijský prezident.
Trump v neděli na palubě Air Force One znovu obvinil prezidenta Petra z podílu na pašování drog do Spojených států a prohlásil, že Operace Kolumbie mu zní dobře. "Kolumbie je také velmi nemocná, vedená nemocným mužem, který rád vyrábí kokain a prodává ho do Spojených států, a to nebude dělat moc dlouho," řekl Trump podle AFP.
Už v sobotu Trump obvinil Petra, že má továrny na kokain, který posílá do USA, a vzkázal mu, aby si hlídal záda. Kolumbijské ministerstvo zahraničí Trumpovy výroky odmítlo jako nepřijatelné vměšování.
Petro označil Madurovo zajetí americkými jednotkami a jeho transport do Spojených států za únos a porušení suverenity. Na síti X v noci na dnešek napsal, že poslední Madurovu vládu neuznal, protože předloňské prezidentské volby nebyly svobodné. "Ale to, co udělal Donald Trump, je ohavné. Zničili právní stát po celém světě. Krvavě močili na posvátnou suverenitu celé Latinské Ameriky a Karibiku," dodal kolumbijský prezident s tím, že hluboce odmítá imperialistický postoj Washingtonu, který se snaží z Venezuely udělat svou kolonii.
Trump v sobotu na tiskové konferenci po zajetí Madura prohlásil, že Spojené státy budou řídit Venezuelu, dokud tam nebude možné bezpečně předat moc jiné vládě. Americký prezident se přitom netají tím, že v krocích vůči Venezuele hraje velkou roli jeho zájem o ropu. V sobotu mimo jiné řekl, že velké americké ropné společnosti ve Venezuele opraví špatně fungující ropnou infrastrukturu a začnou tam těžit a vydělávat. Venezuela má největší zásoby ropy na světě.
Americký prezident už před měsícem prohlásil, že americké pozemní operace proti drogovým kartelům v Latinské Americe začnou brzy, a to nejen ve Venezuele; a konkrétně zmínil Kolumbii. Spojené státy mají nyní v karibské oblasti největší nasazení vojenských lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Při více než dvou desítkách takových útoků američtí vojáci zabili přes sto lidí, které Pentagon označil za narkoteroristy, aniž by ale pro to předložil důkazy.
