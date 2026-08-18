Krvavá spirála. Po masakru v letovisku se Španělsko bojí odvety

Byl to útok, který v neděli šokoval Španělsko. Po střelbě ze samopalu zůstala v malebném letovisku Isla Cristina na hranici s Portugalskem ležet mrtvá žena v osmém měsíci těhotenství, její dvaašedesátiletá matka i šestnáctiletý chlapec. K masakru došlo před zraky desítek turistů. Vrazi unikli na motocyklu. Španělská média nyní přicházejí s děsivými podrobnostmi.
Kořeny celého konfliktu sahají do září roku 2024 a souvisí s rivalitou zločineckých romských klanů ze čtvrťi El Torrejón v Huelvě v jižním Španělsku. Jde o nechvalně známé sídliště a sociálně vyloučenou lokalitu, která je jedním z hlavních center pouličního obchodu s drogami na jihu země. Rodiny Salazar a Moriña patří k tradičním rodinným klanům, které obchod s drogami ovládají.
Vše začalo, když se Saray Moriñová z rodinného klanu Moriña rozhodla opustit svého manžela známého pod přezdívkou „El Baba“, který patřil ke klanu Salazar. „El Baba“ – muž s kriminální minulostí, jenž byl teprve nedávno propuštěn z vězení za útoky nožem – reagoval okamžitě: manželce vyhrožoval, že pokud od něj odejde, zabije jednoho z jejích bratrů.
Slib dodržel. V září 2024 bez varování zahájil palbu na její dva bratry přímo ve čtvrti El Torrejón v jihošpanělské Huelvě. Jednou ze střel do hrudníku zavraždil Ramóna Moriňu, jednoho z lídrů klanu Moriña. Ramón byl v lokalitě známou postavou – krátce předtím dokonce dělal průvodce populárnímu italskému YouTube tvůrci Zazzovi („Zazza el italiano“), když natáčel dokument o nebezpečných španělských ghettech. Druhý bratr střelbu přežil, byť mu jedna z kulek uvízla těsně za uchem.
Následovala vlna teroru. Klan Moriňa vypsal na hlavu „El Baby“ odměnu 50 000 eur. „El Baba“ z Huelvy uprchl, ale po několika týdnech ho policie dopadla v asturském Gijónu na severu Španělska a skončil ve vazbě. Ani jeho uvěznění však touhu po odplatě nezkrotilo. Klan Moriňa vypaloval domy rodiny Salazarů a vyhnal je z Huelvy.
Příbuzní „El Baby“ (včetně jeho rodičů, sestry a synovců) hledali bezpečí v turistickém městečku Isla Cristina u portugalských hranic.
Podle nepsaných pravidel „cikánské krevní msty“ (ley gitana) se krev platí krví. Vrah byl sice za mřížemi, ale účty zůstaly otevřené. Při prvním odvetném útoku v Isla Cristina přišel o život otec „El Baby“ (patriarcha klanu Salazar) a jedna žena byla zraněna. Ani to však klanu Moriňa nestačilo.
K vyvrcholení dochází v neděli 16. srpna 2026 kolem desáté večer v lidnaté čtvrti El Rocío v městečku Isla Cristina. Dva muži v kuklách na motorce přijeli k malé skupince lidí a ze samopalu spustili palbu. Devětatřicetiletá sestra „El Baby“ a její dvaašedesátiletá matka byly na místě zastřeleny. Sestra byla v osmém měsíci těhotenství – její nenarozené dítě zemřelo krátce nato v nemocnici (jde tak fakticky o čtvrtou oběť tohoto útoku a šestou celkově).
Vážně zraněn byl osmnáctiletý synovec „El Baby“, zbloudilá kulka zasáhla i šestnáctiletého chlapce, který se na místě ocitl úplně náhodou a s válkou klanů neměl nic společného. Zraněním na místě podlehl.
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