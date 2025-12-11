"Krvácí a transfuze není k dispozici." Ukrajina ztrácí nejschopnější stíhačky

Na rozdíl od strojů MiG-29, F-16 nebo Mirage nemá žádná ze spojeneckých zemí k dispozici letoun Su-27, který by mohla darovat. "Nejschopnější stíhačka Ukrajiny ze sovětské éry 'krvácí' a není k dispozici žádná transfuze," píše válečný analytik a novinář David Axe.
Ukrajina má sice několik Su-27 mimo provoz, které by bylo možné opravit, ale jejich počet je o dost menší, než jsou rezervy nepoškozených letounů Mikojan MiG-29. "Zároveň ve skladech po celé Evropě stále stojí několik brzy nadbytečných MiG-29. Su-27, které by mohly posloužit válečným účelům, nejsou nikde," doplnil analytik.
Ukrajinské letectvo v současné době na frontě operuje se čtyřmi typy stíhaček a právě existence letounů Su-27 je nejvíc ohrožená. Když se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz, Ukrajina tehdy získala 74 nových Su-27. O dvacet tři let později bylo v aktivní službě pouhých 24 kusů.
Ruská invaze na Krym v roce 2014 motivovala Kyjev k rozšíření flotily letadel Su-27. "Je možné, že v té době měla Ukrajina ve skladu až tři desítky letadel, která nebyla schopná letu. V roce 2016 napočítal jeden z analytiků 57 ukrajinských letadel Su-27," upřesnil Axe.
I kdyby měl tehdy Kyjev k dispozici tolik letounů a rozšířil flotilu na téměř 60 letadel, je podle novináře nepravděpodobné, že by všechny stíhačky, které stály několik let na otevřeném prostranství, byly použitelné.
Po zahájení ruské invaze ztratila Ukrajina první stíhací letoun Su-27 25. února 2022 - explodoval při hlídce nad Kyjevem. "V následujících 44 měsících přišla země o dalších 18 letadel Suchoj: havarovaly, ruské jednotky je sestřelily nebo je zničilo na zemi bombardování. Každá ztráta posunula ukrajinskou flotilu Su-27 blíže k nule," upozornil analytik.
Ukrajinci mají nyní maximálně 38 Su-27 v aktivní službě. Potvrdit jejich skutečný počet je ale podle Axeho stále obtížnější. Donedávna bylo občas na oficiálních fotografiích nebo videích z fronty možné zahlédnout konkrétní stroje.
"Kombinace čísla na boku a vzoru kamufláže je nejjednodušší způsob, jak identifikovat konkrétní Su-27, ale letectvo to ví - a začalo čísla na boku přemalovávat a nanášet nový vzor ‘šedý duch’ ve stylu amerického letectva, který má navíc tu výhodu, že stíhačky jsou méně viditelné ze země," uvedl analytik.
Jeden z pozorovatelů v září odhadoval, že v aktivní službě existuje nejméně tucet a nejvýše 25 letadel Su-27 v 39. a 831. taktické letecké brigádě. Od té doby došlo ke dvěma dalším ztrátám.
"Pokud byl zářijový odhad přesný, může existovat mezi dvanácti a dvaceti starými uskladněnými letadly Su-27 s potenciálně neopravitelnou korozí. Aktivní flotila se zmenšuje tempem čtyř až pěti letadel ročně," zhodnotil Axe.
"Za dva roky by se při současném tempu ztrát mohl tento typ stíhačky stát v ukrajinské službě vzácným a neudržitelným," doplnil Axe s tím, že je jisté jen to, že každý Su-27, o který Ukrajina přijde, pravděpodobně nebude možné nahradit. Jeho místo pak budou muset zaujmout MiG-29, F-16 a Mirage 2000.