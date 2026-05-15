„Krutost nepřítele nezná hranic.“ Rusové měli uříznout hlavu dvěma padlým Ukrajincům

Ukrajina viní Rusy z dalšího válečného zločinu. Podle ukrajinského generálního štábu ruský velitel vydal rozkaz uříznout hlavu dvěma mrtvým ukrajinským vojákům.
„Cynismus a krutost nepřítele neznají hranic,“ zní vyjádření ukrajinského generálního štábu k nedávnému incidentu na frontové linii poblíž Huljajpole v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny. V úterý zde Rusové přepadli ukrajinské vojáky 225. samostatného útočného pluku. Dva Ukrajinci během střetu zahynuli.
Zmíněná krutost ale vyšla najevo až po přepadu. Podle odposlechů ukrajinských zpravodajských služeb velitel ruské jednotky vydal svým podřízeným přímý rozkaz, aby padlým uřezali hlavy a umístili je na na okraji pole. Voják, kterému byl rozkaz vydán, pak podle zpravodajců ochotně souhlasil. Hlavy měly být vystaveny jako „potvrzení“.
„Znesvěcením těl padlých vojáků okupanti opět prokázali svou sadistickou povahu a přehnanou, okázalou krutost. Jde o hrubé a úmyslné porušení pravidel a zvyklostí války – válečný zločin bez promlčecí lhůty,“ uvedla krajinská armáda.
Ukrajinci tvrdí, že znají konkrétní pachatele. „Jednotka, jejíž příslušníci se dopustili těchto zvěrstev, byla předběžně identifikována. Podle dostupných informací byl rozkaz vydán velitelem, který již dříve nařídil týrání ukrajinských válečných zajatců,“ uvedl štáb s tím, že viníky požene před spravedlnost. „Trest je nevyhnutelný pro každého, kdo se na tomto zvěrstvu podílel,“ dodala armáda.
Rusko je z válečných zločinů na Ukrajině obviňováno dlouhodobě. Už dříve se například objevilo video, na kterém Rusové sťali hlavu ukrajinskému vojákovi. Zprávy o znetvoření těl padlých Ukrajinců se objevovaly i během bojů o Bachmut.
Mohlo by vás zajímat: Vrchní velitel ukrajinských dronových sil popisuje cíle nové strategie
Ztracení Einsteinové. Expert nastiňuje, proč místo osobností vychováváme úředníky
V pátek se uchazeči o střední školy dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Pro mnohé tak začne martyrium druhého kola navzdory tomu, že kapacity škol poptávku „naplňují“. Nikoliv však tam, kde by žáci chtěli studovat. Proč je české školství stále zakleté? Jak si stojíme ve srovnání se zbytkem Evropy? Téma Spotlightu s Danielem Münichem, výkonným ředitelem think-tanku IDEA.
Tisíce let si jich nikdo nevšiml. Satelit vyfotil podivné kruhy na Sahaře, vědci tuší jejich význam
Pod pískem Sahary možná leží příběh lidí, kteří dokázali přežít svět měnící se v poušť. Vědci nyní pomocí satelitů objevili stovky obřích pravěkých hrobek rozesetých napříč súdánskou částí Sahary. Některé ukrývaly nejen lidské ostatky, ale i pohřbený dobytek. A podle archeologů mohou odhalovat, kdy se mezi nomády poprvé zrodila moc, prestiž i nerovnost.
Další boj o cestu prezidenta Pavla. Babišova vláda má „deadline“, z USA přišla žádost
Na obzoru se rýsuje další konflikt mezi vládou Andreje Babiše (ANO) a Pražským hradem. Podle informací redakce Aktuálně.cz z diplomatických zdrojů obdrželo ministerstvo zahraničních věcí žádost o informaci, kdo se zúčastní Valného shromáždění OSN v New Yorku. Delegaci zpravidla vede prezident Petr Pavel, nyní ovšem hrozí, že zářijovou účast poznamenají stejné problémy jako u summitu NATO v Ankaře.
Sněmovna žádá zrušení sjezdu sudetských Němců, opozice i církev vyzvaly ke smíru
Sněmovna se ve čtvrtek hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně a vyzvala ke zrušení akce. Předák sudetských Němců Bernd Posselt to ve vyjádření označil za frašku. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno, kteří SdL do Brna pozvali, je rozhodnutí poslanců "projevem strachu z vlastní minulosti".