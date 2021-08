Oblíbený "křupan" kritizoval Trumpa. Teď obrátil, promazal Twitter a chce do Senátu

V prezidentské kampani 2016 J. D. Vance v bestselleru Hillbilly Elegy vysvětlil Američanům, z čeho a odkud pramení podpora Donalda Trumpa. Považoval jej ale za podvodníka, který se o obyčejné lidi vůbec nezajímá. Teď Vance kandiduje za republikány do Senátu a obrátil. Exprezident prý pro obyvatele USA udělal řadu dobrých rozhodnutí.

Když se v předvolební prezidentské kampani 2016 začalo ukazovat, že kandidatura realitního magnáta a televizní celebrity Donalda Trumpa může být úspěšná, začali mnozí Američané, především liberálové z měst, hledat vysvětlení. Viděli nadšenou podporu Trumpa na masových předvolebních shromážděních, ale vůbec nerozuměli tomu, z čeho jeho ohlas pramení, nerozuměli, kdo jsou, odkud a proč se berou jeho voliči.

Tím, kdo jim pomohl otevřít oči, byl tehdy dvaatřicetiletý J. D. Vance, který vyrostl mezi Trumpovými příznivci. Chodil s nimi do školy v Middletownu v Ohiu, prožíval s nimi letní prázdniny, které pravidelně trávil u prarodičů v městečku Jackson v Kentucky. A i když on sám z tohoto prostředí později odešel, byl stále jedním z nich.

Ve své autobiografické knize Hillbilly Elegy Vance zachytil nejen své vlastní dětství, mladí a první roky profesní kariéry, ale i životní podmínky a pocit Američanů průmyslového Středozápadu, "křupanů" (jak lze přeložit výraz hillbilly, pozn. red.) z Apalačských hor.

Když kniha v létě 2016 vyšla, stala se bestsellerem a svého druhu klíčem k pochopení Trumpových voličů. Například deník New York Times ve své recenzi v srpnu 2016 napsal, že publikace je dosud asi tím "nejlepším vysvětlením vzestupu pana Trumpa". Vance podle listu "vykreslil portrét zapomenuté bílé dělnické třídy, přehlížené městskými elitami".

Nástupce odcházejícího senátora?

K Vanceově popularitě tehdy přispělo i to, že sice chápal a ostatním vysvětloval, co si od Trumpa jeho příznivci slibují, ale zároveň Američany před realitním magnátem varoval. To se v kampani 2016 líbilo nejen demokratům, ale i mnohým republikánským politikům, kteří tehdy Trumpa ještě považovali za nebezpečí pro svou stranu.

"Obrovskou ironií je, že lidé, kteří mohou z Trumpa učinit prezidenta, jsou ti, již nejvíce potřebují konstruktivní politiku. Trump místo toho nabízí heslo 'Učiňme Ameriku znovu velkou', ale bez jediné dobré myšlenky jak," napsal J. D. Vance v roce 2016 v jednom z řady svých podobných komentářů.

A mezi těmi, kdo se k němu tehdy souhlasně přihlásili, byl i republikánský senátor z Ohia Rob Portman. Knihu Hillbilly Elegy označil za nejdůležitější, nejlepší věc, kterou prý v tom roce četl.

Letos v lednu Portman oznámil, že příští rok už nebude ve volbách do Senátu obhajovat své křeslo. A jeho nástupcem by se mohl stát právě J. D. Vance, který v červenci oficiálně oznámil svoji kandidaturu.

I’m running to represent the people of Ohio in the US Senate. Learn more at https://t.co/8luh7iN464https://t.co/GDFSwgkL2M — J.D. Vance (@JDVance1) July 2, 2021

Raději Clintonovou než Trumpa

"Konzervativec, outsider, mariňák, byznysmen, autor," charakterizuje Vance sám sebe na webu své kampaně. Jak zachytil ve své knize, která před dvěma lety vyšla pod názvem Americká elegie i v českém překladu Miloše Caldy, po střední škole se Vance přihlásil k americké námořní pěchotě a sloužil v Iráku.

Po návratu nejdříve vystudoval státní univerzitu v Ohiu a pak práva na prestižní Yaleově univerzitě. Vance působil jako investor v Silicon Valley, odkud se vrátil do Ohia, kde v Middletownu žije se svojí ženou Ushou a dvěma syny. Do politiky přichází zvenčí, bez předchozí zkušenosti, tedy opravdu jako outsider.

To všechno podle amerických médií sedí. Ale přesto se okamžitě po oznámení kandidatury objevily velké pochyby, nakolik je J. D. Vance ve svých názorech a postojích důvěryhodný a pevný. Důvodem je, že z někdejšího kritika Trumpa se teď proměnil v jeho velkého zastánce.

Digitální archivy jsou nemilosrdné, stanici CNN a dalším médiím nedalo velkou práci najít někdejší Vanceova kritická vyjádření na Trumpovu adresu. Nejen během prezidentské kampaně, ale i po jeho nástupu do Bílého domu.

Ještě v roce 2016 Vance například viděl Trumpa jako politického "podvodníka, kterému na jeho voličích ve skutečnosti vůbec nezáleží". Předpovídal, že prezident může zafungovat jako "prášek proti bolesti", který na chvíli uleví jeho voličům od problémů, ale samotné potíže nevyřeší. A připustil, že spíše než Trumpa by si snad "raději ucpal nos a volil Hillary Clintonovou".

Prozření a pokání

Vanceovi se příčily Trumpovy výpady proti imigrantům a proti muslimům. "Kvůli tomu je pro mě opovrženíhodný. Bůh nás chce lepší," napsal těsně před volbami 2016 na Twitter. Zároveň potvrdil, že Trumpa volit nedokáže a svůj hlas dal nakonec třetímu, nezávislému kandidátovi. V jiném vzkazu napsal, že Trump se "pohybuje mezi amorálností a absurditou". Jako prezidentovi mu pak vyčítal například jeho snahu o omezení státního zdravotního zabezpečení.

J. D. Vance mezitím už inkriminované vzkazy ze svého Twitteru smazal a od svých někdejších názorů dal nejen ruce pryč, ale veřejně se za ně omluvil. "Jako řada jiných lidí, v roce 2016 jsem Trumpa kritizoval. Ale chci požádat, abyste mě nesoudili podle toho, co jsem řekl před pěti lety. Lituji toho a lituji, že jsem se v něm mýlil," uvedl Vance před dvěma týdny v televizi Fox News.

Trump podle něj, jak tvrdí nyní, udělal pro lidi mnoho dobrých rozhodnutí. "Nejdůležitější není, co jste řekli dřív, ale jestli jste teď ochotni se vystavit tlaku, čelit ranám za to, že ve skutečnosti bráníte zájmy amerického lidu," obhajoval se J. D. Vance ve vysílání Fox News.

Už v květnu, ještě před oznámením kandidatury, navštívil Trumpa v jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě společně s miliardářem Peterem Thielem, někdejším spoluzakladatelem portálu PayPal a nyní velkým exprezidentovým příznivcem.

Thiel také přispěl 10 miliony dolarů i na kampaň J. D. Vance, který se ve svém předvolebním spotu snaží těžit právě z toho, že ho Američané znají jako autora bestsellerové knihy, podle níž byl loni natočen také film. Evidentně sází na to, že v souboji o senátorské křeslo, kdy nejdříve musí uspět v republikánském rozstřelu, by mu to mohlo pomoct.

Kritika jako bumerang

Vance chce být vidět i jako politik s pozoruhodnými, pro demokraty až provokativními názory. Před několika dny pro Fox News například uvedl, že pokud Američané chtějí mít v zemi zdravou vládnoucí třídu, měli by volit více politiků, kteří mají děti. A jmenovitě naopak napadl demokratky viceprezidentku Kamalu Harrisovou a kongresmanku Alexandrii Ocasio-Cortezovou, že děti nemají.

Označil je přitom pohrdlivým výrazem "cat ladies", který se na začátku minulého století používal jako posměšná urážka pro ženy, které se místo dětí starají o své kočky. Vance ovšem svůj výpad neomezil jen na ženy, za bezdětnost si vzal na mušku i známého liberálního ekonoma Paula Krugmana.

Ten Vanceovi odpověděl na stránkách deníku New York Times. "Když politici útočí na osobní volby jiných lidí, je to obvykle znamení, že nedokážou nebo nechtějí přijít s politickými návrhy, které by skutečně zlepšily životy Američanů," napsal Krugman. Ekonom tak Vanceovi vlastně vyčítá to samé, co sám Vance dříve vytýkal Donaldu Trumpovi.