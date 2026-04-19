Krok od katastrofy. Rusové zasypali přehradu bombami, když bylo nejvíc vody

Ruské letectvo zaútočilo šesti řízenými bombami na přehradu Pečeněžské nádrže v Charkovské oblasti. Podle ukrajinských úřadů k poškození nedošlo, načasování útoku ale podle nich mohlo vést k rozsáhlým povodním.
Čtyři bomby údajně dopadly do bezprostřední blízkosti hydrotechnických objektů, dvě další zasáhly vodní hladinu. Podle zveřejněných informací ale nedošlo k přímému poškození hráze a odtok vody probíhá v kontrolovaném režimu.
Šéf oblastní správy Oleh Syniehubov se vyjádřil, že šlo o cílený zásah na kritickou infrastrukturu jednoho z největších vodních zdrojů regionu. Současně s tímto útokem ruské jednotky zasáhly i Charkov.
K zásahu došlo v období jarního tání, kdy je objem vody v nádrži na maximálních hodnotách. V případě narušení hráze by podle odhadů hrozily rozsáhlé záplavy oblastí po proudu, včetně ohrožení obcí a infrastruktury. Zároveň by mohlo dojít k významnému ekologickému poškození území.
Útok na vícero frontách
Podle Ozbrojených sil Ukrajiny se po neúspěšném pokusu o poškození přehrady objevila také informační kampaň. Na proruských kanálech se začaly šířit zprávy o údajném narušení hráze a nouzovém vypouštění vody. Ukrajinské úřady tato tvrzení odmítly a uvedly, že situace je stabilní a pod kontrolou.
Na útok reagoval i prezident Zelenskyj, který již dříve upozornil, že Rusko připravuje operace zaměřené na vodohospodářskou infrastrukturu. Podle jeho vyjádření musí místní samosprávy i stát věnovat zvýšenou pozornost ochraně těchto objektů, protože jejich narušení by mohlo mít přímý dopad na zásobování obyvatel vodou.
Vodní přehrady patří s vojenskými areály mezi častá místa útoků. V červnu 2023 byla zničena Kachovská přehrada, což vedlo k masivním záplavám, evakuacím desítek tisíc lidí a rozsáhlým ekologickým škodám. Událost zároveň výrazně ovlivnila vodní režim v regionu a měla dopady i na energetickou infrastrukturu.