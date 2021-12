Krok ke smíru Británie a Francie. Ostrov Guernsey vydal 40 povolení k rybolovu

Ostrov Guernsey vydal ve středu 40 francouzským lodím povolení k rybolovu ve svých vodách. S odvoláním na vedení ostrova o tom informovala agentura AFP. Pokud by tak správa ostrova, který leží v Lamanšském průlivu, neučinila, musely by se francouzské lodě z těchto vod do konce ledna stáhnout. Posun v jednáních uvítala francouzská ministryně moří Annick Girardinová.

"V souladu s plánem vydávání licencí, který byl oznámen v září, dnes (vedení) Guernsey vydalo licence k rybolovu 40 kvalifikovaným plavidlům EU podle článku 502 dohody o obchodu a spolupráci mezi Spojeným královstvím a EU," uvedlo vedení ostrova na oficiálním Twitteru. V tiskové zprávě pak píše, že všechny vydané licence dostaly francouzské lodě. Konflikt o rybolov mezi Francií a Británií propukl po odchodu Británie z Evropské unie. Obě strany se tehdy dohodly, že evropští rybáři mohou nadále lovit v britských teritoriálních vodách, pokud prokážou, že v nich lovili i před brexitem. Podle Francie má ale Spojené království příliš vysoké byrokratické požadavky na potřebnou dokumentaci a velkou část žádostí francouzských rybářů zamítá. Britové kritiku odmítají. Žádost o možnost lovu ryb ve vodách ostrova Guernsey, který je součástí britského závislého území Normanské ostrovy, si podalo celkem 58 plavidel. Vedle 40 nově schválených dostanou licenci také tři lodě, které nahradí plavidla, jež opustila francouzskou flotilu, píše AFP. Související Napětí u ostrova Jersey. Francie a Británie se obviňují, rybáři hrozí blokádou 1:07 Od začátku roku vydala britská strana francouzským lodím asi tisícovku povolenek. Ministryně Girardinová posun v jednání uvítala a uvedla, že ještě stále zbývá k vyřízení 111 licencí. Celkem 52 se jich týká britských výsostných vod, 59 vod ostrova Jersey. Evropská komise nedávno vyzvala Londýn, aby své spory o rybolov s Francií urovnal nejpozději do 10. prosince. Ostrovy Jersey a Guernsey leží v Lamanšském průlivu, zhruba 40, respektive 20 kilometrů od francouzských břehů. K britským břehům to mají přes 120 kilometrů, přesto administrativně spadají pod britskou korunu. Na Jersey žije asi 90 tisíc lidí, na Guernsey asi 65 tisíc lidí.