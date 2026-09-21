Krize zažehnána? USA, Dánsko a Grónsko podepíší bezpečnostní dohodu

Spojené státy, Dánsko a Grónsko v úterý v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN podepíší dohodu, která se týká amerických bezpečnostních zájmů v Grónsku. V pondělí to oznámila dánská vláda.
Grónsko je autonomní součástí Dánského království, americký prezident Donald Trump však v minulosti opakovaně hovořil o tom, že USA by tento arktický ostrov měly kvůli zajištění své bezpečnosti získat, neboť Kodaň není schopná v tomto regionu čelit Rusku a Číně.
Úřad dánské vlády sdělil, že dohodu podepíšou dánská premiérka Mette Frederiksenová, Trump a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Ceremonie se uskuteční v newyorském sídle OSN.
Přesné podmínky dohody zůstávají nejasné. Trump nicméně uvedl, že se skandinávskou zemí se dohodl na tom, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země na ostrově nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu.
Hlavním požadavkem Kodaně během jednání bylo zachování dánské suverenity a také principu, že o své budoucnosti si rozhodnou obyvatelé Grónska sami.
Trump od loňského nástupu do Bílého domu opakovaně hovořil o tom, že by USA měly Grónsko získat. Šéf Bílého domu nejprve zájem o arktický ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, později potřebu Grónsko vlastnit začal odůvodňovat americkou národní bezpečností. Nevyloučil ani použití síly a uvedl, že ostrov je pro USA strategicky významný.
Trump také mnohokrát tvrdil, že Dánsko není schopné zajistit ochranu Grónska. V této souvislosti tvrdil, že grónskou bezpečnost střeží dvě psí spřežení.
Správa ostrova poukazovala na to, že psí spřežení jsou v arktických podmínkách velmi efektivní a mohou proniknout i na místa, která jsou pro techniku obtížně přístupná.
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