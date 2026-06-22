Krize mezi Polskem a Ukrajinou graduje. „Špatně to skončí,“ varoval Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o víkendu zaslal zpět do Varšavy Řád bílé orlice, nejvyšší polské státní vyznamenání. Chce tím předejít tomu, aby polský prezident Karol Nawrocki zatahoval Ukrajinu do polských „vnitřních politických sporů“, řekl. Varoval také před dopady takových snah. Varšava však kritiku odmítá a viní Zelenského z urážky Polska.
Poté, co Nawrocki oznámil odebrání vyznamenání, které Zelenskyj získal v roce 2023, ukrajinský prezident uvedl, že mu řád zaslal zpět.
Nawrocki svým radikálním rozhodnutím reagoval na to, že ukrajinský prezident nedávno udělil jedné z jednotek ukrajinských speciálních sil čestný název Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.
V neděli Zelenskyj řekl, že Nawrockého chování připomíná maďarského premiéra Viktora Orbána. Podle Zelenského oba politici využívají protiukrajinské nálady k získávání politických bodů.
„Přesně to dělal Orbán. Je to špatný byznys. Špatně to skončí,“ uvedl Zelenskyj například podle ukrajinského serveru Kyiv Post.
„Vnímám to čistě jako součást předvolebního boje. Prezident Karol Nawrocki bojuje za to, aby jeho politický tábor (strana PiS) získal premiérský post na úkor premiéra Donalda Tuska. Nemá to s Ukrajinou nic společného, je to jejich vnitřní záležitost,“ dodal.
Zdůraznil také, že „na nenávisti nelze dlouhodobě získávat politické body, protože to nakonec povede ke špatným vztahům mezi národy“.
I Mussolini?
Zelenskyj se o víkendu také podivil, že Nawrocki chce odebrat vyznamenání právě jemu, když ho Polsko neodebralo jiným kontroverzním nositelům – ruské carevně Kateřině Veliké, italskému fašistickému diktátorovi Benitu Mussolinimu a bývalému německému kancléři a příteli ruského prezidenta Vladimira Putina, Gerhardu Schröderovi.
Na sociální síti X se v pondělí k Zelenského slovům vyjádřila šéfka oddělení pro nominace a vyznamenání v kanceláři polského prezidenta Agnieszka Jendrzaková.
Podle ní je jádrem sporu to, že Zelenskyj cíleně urazil polský národ, který „se v posledních čtyřech letech ukázal být nejlepším přítelem Ukrajiny“. Zelenskému vzkázala, že „když ti někdo podává pomocnou ruku a ty se jí ochotně chytáš, pomáhajícího následně neurážej“.
K otázce Kateřiny Veliké a Mussoliniho zástupkyně polské prezidentské kanceláře vysvětlila, že Polsko řád posmrtně neodebírá. V případě Schrödera uvedla, že za jeho vlády nebyla žádná jednotka Bundeswehru pojmenována po „hrdinech SS“.
Kdo má užitek?
Polský premiér Donald Tusk v neděli varoval, že současný konflikt mezi politiky v Polsku a na Ukrajině je strategickou chybou. Už dříve uvedl, že těší ruského prezidenta Vladimira Putina.
Podobně varoval i polský ministr zahraničí Radosław Sikorski, který na síti X sdílel komentář místopředsedy ruské bezpečnostní rady a bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva. Sikorski příspěvek doprovodil sarkastickým komentářem: „Podporu to má.“
Medveděv v příspěvku komentujícím rozhodnutí odebrat Zelenskému polský řád mimo jiné napsal: „Jsem si jistý, že pro vrchního banderovce to nebude problém, na své zelené mikině bude mít více místa na Hitlerův Železný kříž se zlatými dubovými ratolestmi.“
Vracení polských ocenění
Mezitím Nawrockého krok vyvolal ostrou reakci na Ukrajině. Tři bývalí ukrajinští prezidenti – Leonid Kučma, Viktor Juščenko a Petro Porošenko – vrátili svá vlastní vyznamenání Řádu bílé orlice na znamení solidarity se Zelenským.
Řada současných činitelů, včetně ministra zahraničí Andrije Sybihy, vedoucího prezidentské kanceláře Kyrylo Budanova a velvyslance v Polsku Vasylie Bodnara, se rovněž vzdala dříve udělených polských vyznamenání. Vysoké polské státní vyznamenání vrátil i ukrajinský velvyslanec v České republice Vasyl Zvaryč, který dříve působil jako ukrajinský velvyslanec v Polsku.
Na sociální síti Facebook své rozhodnutí vysvětlil slovy, že „není gestem neúcty vůči polskému národu, polským přátelům ani vůči lidem v Polsku, kteří po mnoho let pracovali na ukrajinsko-polském porozumění. Naopak je protestem proti ničení dědictví ukrajinsko-polského usmíření, které po desetiletí budovali lidé dobré vůle na obou stranách hranice“.
Zatím není jisté, zda Zelenskyj příští týden navštíví Polsko, jak bylo plánováno, kvůli konferenci o obnově Ukrajiny, velké mezinárodní akci pořádané v polském Gdaňsku.
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