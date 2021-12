Kritizuje imigraci, sám má alžírské kořeny. Zemmour je horký protikandidát Macrona

Po měsících spekulací a domněnek bývalý moderátor a vycházející hvězda krajní pravice Éric Zemmour oznámil svou kandidaturu na prezidenta Francie. Tvrdí, že příští rok musí zasáhnout do voleb, aby "zachránil" zemi. Třiašedesátiletý Zemmour, jehož židovští rodiče se do Francie přestěhovali z Alžírska v 50. letech, svou kandidaturu zveřejnil na sociálních sítích.

Na server YouTube umístil video, ve kterém se obrací na Francouze, již mají pocit, že jsou cizinci ve vlastní zemi. Jeho proslov doplňují různé scény ukazující pouliční násilí nebo demonstrace. "Už není čas Francii reformovat, ale zachránit," tvrdí Zemmour. Svůj projev čte u staromódního mikrofonu.

Podle francouzských médií tak chtěl evokovat slavný projev pozdějšího prezidenta Charlese de Gaulla z června 1940, kdy vyzval k odporu proti nacistům.

Zemmour vzývá někdejší slávu Francie a ukazuje majestátní palác ve Versailles nebo ukázky z filmů o Janě z Arku či Napoleonovi. Varuje, že podle něj je francouzské období slávy už pryč.

"Přistěhovalectví není zdrojem všech našich problémů, ale všechny je zhoršuje," zdůrazňuje Zemmour a odmítá "úpadek a dekadenci" Francie.

Zemmour působil dlouhá léta jako novinář, provokativní komentátor a moderátor. Jeho pořady sledovalo v průměru až 800 tisíc diváků. Domovskou stanicí mu byla CNews, které někteří kritici přezdívají "francouzská Fox News". Například americký list New York Times píše, že televize často zve jako své hosty představitele krajní pravice, kritiky boje s klimatickou změnou nebo dezinformátory ohledně pandemie koronaviru.

Bere hlasy Le Penové

Prezidentské volby se ve Francii konají příští rok v dubnu. Očekává se, že stávající hlava státu Emmanuel Macron se pokusí získat druhý mandát. Mezi další kandidáty patří šéfka protimigračního a euroskeptického Národního sdružení Marine Le Penová nebo socialistická starostka Paříže Anne Hidalgová.

Až dosud většina politologů a komentátorů předpovídala, že v druhém kole se proti sobě postaví Macron a Le Penová. Stejně jako to bylo v posledních volbách v roce 2017. Zemmour ale toto přesvědčení naboural.

Průzkumy naznačují, že pokud by se volby konaly nyní, Le Penová by možná skončila před branami druhého kola. Místo ní by se tak mohl s Macronem utkat právě Zemmour, který Le Penové sebere hlasy.

"Otázkou je, zda Zemmourův vzestup v průzkumech je jen bublinou nebo zda opravdu existuje hlubší fenomén, kdy Marine Le Penová přijde o voliče, které už unavuje, že se jejich strana stále nedostala k moci," řekl pro server Euronews Jean-Yves Camus z think-tanku Nadace Jeana Jaurèse.

Přistěhovalec proti přistěhovalcům

Ačkoliv je sám potomkem migrantů, Zemmour dlouhodobě vystupuje proti přistěhovalectví a v mnoha ohledech je radikálnější než Le Penová, která toto téma dlouhodobě vyzdvihuje.

Zemmour například tvrdí, že islám není slučitelný s francouzskými sekulárními hodnotami, které by mohl zničit. Často se také věnuje postavení mužů a žen ve společnosti. Podle něj "bílého heterosexuálního muže" ohrožují etnické menšiny a takzvaní "gay lobbisté".

V minulosti na sebe upozornil tím, že navrhl, aby Francouzi nedávali dětem "nefrancouzská jména", jako je Mohamed nebo Kevin. Nechal se také slyšet, že kolaborantský režim maršála Philippa Pétaina za druhé světové války "pomáhal francouzským Židům".

Zemmour byl už dvakrát odsouzen za nenávistný projev a další procesy ho ještě čekají. Je jedním z nejvýraznějších podporovatelů konspirační teorie velkého přemístění, která říká, že mocné elity údajně vytvořily plán, jak díky imigraci z Afriky postupně nahradit bělošské obyvatelstvo Evropy.

Zemmour je pověstný i svou zdatnou rétorikou. Nijak se netají tím, že obdivuje bývalého šéfa Bílého domu Donalda Trumpa.

"Trump, kterého si objednáte na Wishi"

Oslabuje ho však řada věcí. Média si například všímají, že nemá zkušenosti z politiky a nikdy nebyl v žádné volené funkci. Nedávno mu také uškodil incident v Marseille, kde jedné demonstrantce ukázal zdvižený prostředník. Podle kritiků je příliš impulzivní a není hoden tak vysokého postu, jako je úřad prezidenta.

Jedním z nejdůležitějších témat je pro Francouze tradičně ekonomika - zejména pak kupní síla a nezaměstnanost. Tato témata ale Zemmour upozaďuje a zatím ani není jasné, co v tomto ohledu nabízí.

Zemmourovo oznámení, že hodlá kandidovat v prezidentských volbách, vyvolalo řadu reakcí. Mluvčí vlády Gabriel Attal ho označil za "Trumpa, kterého si objednáte na Wishi", čímž naznačil, že je podle něj špatnou kopií bývalého amerického prezidenta.

"Nepřináší nic nového," řekl k tomu pak Sébastien Chenu z Národního sdružení Marine Le Penové.

