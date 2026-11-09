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Kritik Trumpa představil návrh na impeachment ministra obrany Peta Hegsetha

ČTK
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Republikánský kongresman Thomas Massie v pondělí ve Sněmovně reprezentantů představil návrh na impeachment, neboli ústavní žalobu, na ministra obrany Petea Hegsetha, informuje agentura AP. Podle ní by Sněmovna mohla o věci hlasovat v polovině týdne. Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters vzápětí Hegsetha hájil a tvrdil, že ministr vyhrál dvě války.

US Rep. Massie holds a press conference about his resolution to impeach Secretary of Defense Hegseth, in Washington, DC
Americký kongresman Thomas Massie (republikán za stát Kentucky) pořádá na Kapitolním vrchu ve Washingtonu tiskovou konferenci ke svému návrhu ústavní žaloby na ministra obrany Petea Hegsetha, 9. listopadu 2026.Foto: REUTERS – Evelyn Hockstein
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Zastupitel Kentucky Massie na půdě Sněmovny reprezentantů, která zasedala v pondělí poprvé od voleb, přečetl obvinění vůči Hegsethovi, která se týkají zejména války s Íránem, ale zároveň odkazují i na jeho roli ve vojenských operacích USA ve Venezuele a v Jemenu.

Massie, který je kritikem prezidenta Trumpa a jehož funkční období skončí v lednu, podání rezoluce avizoval. Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries v neděli stanici ABC News sdělil, že vznesení ústavní žaloby proti Hegsethovi podporuje. Sám Hegseth uvedl, že se v tuto chvíli neobává, že by proti němu mohl být impeachment schválen.

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Pokud kongresmani většinou hlasů schválí obžalobu, musí se případem zabývat horní komora Kongresu – Senát – a následně v řízení rozhodnout. Ve Sněmovně reprezentantů mají republikáni v současné době stále ještě většinu. V poslední době se opakovaně stávalo, že někteří republikáni hlasovali společně s demokraty.

V novém Kongresu, který zasedne v lednu příštího roku, budou mít naopak v obou komorách většinu demokraté poté, co republikáni prezidenta prohráli v řadě klíčových států ve volbách 3. listopadu.

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Hegseth, kterého Trumpova administrativa označuje za ministra války, je od voleb pod stále větším tlakem. V úterý chce k tématu možného impeachmentu uspořádat tiskovou konferenci. I kdyby Sněmovna reprezentantů nyní odhlasovala ústavní žalobu na Hegsetha, jeho odvolání z funkce je nepravděpodobné. K tomu by totiž byla zapotřebí podpora dvou třetin Senátu.

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