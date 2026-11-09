Kritik Trumpa představil návrh na impeachment ministra obrany Peta Hegsetha

Republikánský kongresman Thomas Massie v pondělí ve Sněmovně reprezentantů představil návrh na impeachment, neboli ústavní žalobu, na ministra obrany Petea Hegsetha, informuje agentura AP. Podle ní by Sněmovna mohla o věci hlasovat v polovině týdne. Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters vzápětí Hegsetha hájil a tvrdil, že ministr vyhrál dvě války.
Zastupitel Kentucky Massie na půdě Sněmovny reprezentantů, která zasedala v pondělí poprvé od voleb, přečetl obvinění vůči Hegsethovi, která se týkají zejména války s Íránem, ale zároveň odkazují i na jeho roli ve vojenských operacích USA ve Venezuele a v Jemenu.
Massie, který je kritikem prezidenta Trumpa a jehož funkční období skončí v lednu, podání rezoluce avizoval. Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries v neděli stanici ABC News sdělil, že vznesení ústavní žaloby proti Hegsethovi podporuje. Sám Hegseth uvedl, že se v tuto chvíli neobává, že by proti němu mohl být impeachment schválen.
Pokud kongresmani většinou hlasů schválí obžalobu, musí se případem zabývat horní komora Kongresu – Senát – a následně v řízení rozhodnout. Ve Sněmovně reprezentantů mají republikáni v současné době stále ještě většinu. V poslední době se opakovaně stávalo, že někteří republikáni hlasovali společně s demokraty.
V novém Kongresu, který zasedne v lednu příštího roku, budou mít naopak v obou komorách většinu demokraté poté, co republikáni prezidenta prohráli v řadě klíčových států ve volbách 3. listopadu.
Hegseth, kterého Trumpova administrativa označuje za ministra války, je od voleb pod stále větším tlakem. V úterý chce k tématu možného impeachmentu uspořádat tiskovou konferenci. I kdyby Sněmovna reprezentantů nyní odhlasovala ústavní žalobu na Hegsetha, jeho odvolání z funkce je nepravděpodobné. K tomu by totiž byla zapotřebí podpora dvou třetin Senátu.
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