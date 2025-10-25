Zahraničí

Kritička EU a současné izraelské vlády. Prezidentské volby v Irsku znají vítěze

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Prezidentské volby v Irsku pravděpodobně vyhrála levicová poslankyně Catherine Connollyová, která kandidovala jako nezávislá, informuje agentura Reuters. Výsledky mají být známy v sobotu večer. Osmašedesátiletá Connollyová je dlouhodobým kritikem Evropské unie a také současné izraelské vlády, role irského prezidenta je ale víceméně ceremoniální.
Catherine Connollyová.
Catherine Connollyová. | Foto: Reuters

"Zdá se, že Catherine Connollyová byla zvolena (prezidentkou) a my jako vláda s ní brzy budeme spolupracovat," řekl podle agentury Reuters irský ministr pro vědu a výzkum James Lawless, který je členem jedné ze stran vládní koalice Fianna Fáil. Tato strana, jejímž lídrem je premiér Micheál Martin, nominovala do voleb bývalého trenéra galského fotbalu Jima Gavina, který ale na začátku října kandidaturu stáhl kvůli finančnímu skandálu.

Soupeřkou Connollyové v pátečních volbách byla Heather Humphreysová, která kandidovala za vládní stranu Fine Gael a která byla do letošního ledna skoro pět let ministryní sociálních věcí a rozvoje venkova.

Connollyová, vzděláním klinická psycholožka a advokátka, měla ve volbách podporu velké části opozice, k níž patří i Labouristická strana. Její šéfka Ivana Baciková podle Reuters uvedla, že vítězství Connollyové je téměř jisté. Pokud se to potvrdí, stane se Connollyová podle AP desátou hlavou Irska a třetí ženou v tomto úřadě. Vystřídá v něm Michaela D. Higginse, který je prezidentem od roku 2011 a potřetí už se o tento sedmiletý mandát ucházet nemohl.

Funkce irského prezidenta je spíše ceremoniální, zastupuje stát na mezinárodní scéně, jmenuje premiéra či podepisuje zákony přijaté parlamentem.

 
